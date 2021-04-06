Французька біотехнологічна компанія Valneva завершила початковий етап клінічних випробувань своєї вакцини від коронавірусу.
Згідно з інформацією компанії, вакцина не викликає приводів для сумнівів у її безпечності, препарат добре переноситься.
– Valneva сьогодні оголосила про позитивні результати клінічних випробувань своєї інактивованої, ад’ювантної вакцини-кандидата VLA2001, – повідомили у Valneva.
Також у компанії зазначили, що за результатами випробувань, у понад 90% добровольців серед 153 дорослих людей віком від 18 до 55 років, виробився значний рівень антитіл до коронавірусу.
Нині вони планують продовжити випробування і вже до кінця квітня розпочати завершальну фазу.
Водночас на результати стартового етапу випробувань вакцини Valneva відреагував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
– Дуже обнадійливі новини про те, що вакцина Valneva показує сильну імунну реакцію і переходить на третю фазу випробувань, – написав Джонсон у соціальних мережах.
Він додав, що якщо випробування і далі будуть успішними, то препарат почнуть виробляти у Великій Британії. За його словами, це могло б стати вкрай важливою зброєю в боротьбі проти коронавірусу.
Very promising news that the @ValnevaSE vaccine shows a strong immune response and will progress to Phase 3 trials.
If it is successful and meets our robust safety standards this vaccine will be manufactured in Scotland, providing a crucial weapon in our battle against COVID. https://t.co/Xr79bIGsmS
— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 6, 2021
Вакцина Valneva
Над розробкою вакцини VLA2001 працює компанія Valneva, яка спеціалізується на цих препаратах. Компанія розробляє кілька вакцин, включаючи унікальні вакцини проти хвороби Лайма, Covid-19 та чикунгунья.
У січні 2021 року Єврокомісія завершила попередні перемовини про закупівлю потенційної вакцини Valneva. Майбутній контракт з Valneva передбачає закупівлю 30 млн доз вакцини, з можливістю подальшої закупівлі ще 30 млн доз.
Детальніше про вакцинацію в Європі читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Valneva, Boris Johnson