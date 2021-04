Французька біотехнологічна компанія Valneva завершила початковий етап клінічних випробувань своєї вакцини від коронавірусу.

Згідно з інформацією компанії, вакцина не викликає приводів для сумнівів у її безпечності, препарат добре переноситься.

Також у компанії зазначили, що за результатами випробувань, у понад 90% добровольців серед 153 дорослих людей віком від 18 до 55 років, виробився значний рівень антитіл до коронавірусу.

Нині вони планують продовжити випробування і вже до кінця квітня розпочати завершальну фазу.

Водночас на результати стартового етапу випробувань вакцини Valneva відреагував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Він додав, що якщо випробування і далі будуть успішними, то препарат почнуть виробляти у Великій Британії. За його словами, це могло б стати вкрай важливою зброєю в боротьбі проти коронавірусу.

Very promising news that the @ValnevaSE vaccine shows a strong immune response and will progress to Phase 3 trials.

If it is successful and meets our robust safety standards this vaccine will be manufactured in Scotland, providing a crucial weapon in our battle against COVID. https://t.co/Xr79bIGsmS

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 6, 2021