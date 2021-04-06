В Україні отримали щеплення від коронавірусу вже 291 824 людини. Спочатку вакцинували тільки медиків і військових. Проводили вакцинацію мобільні бригади. З 22 березня з’явилися вже стаціонарні пункти вакцинації за місцем проживання. Сюди можуть приходити соціальні працівники, люди старше 80 років. Іноді приходять і молодше – після 60.

У Центрі первинної медико-санітарної допомоги №2 Дарницького району Києва, пише Ліга, робота починається о 9 ранку. Приміщення розраховане на десять людей, з урахуванням того, що буде дотримуватися соціальна дистанція. Але черги немає. Тих, хто сумнівається, лікарі переконують, а з тими, хто проти вакцинації взагалі – не сперечаються.

Перед щепленням пацієнтів оглядає лікар, вимірює температуру і артеріальний тиск, розпитує про стан здоров’я в найближчі дні. Протипоказаннями можуть стати загострення хронічних і респіраторних хвороб, прийом аутоімунних препаратів.

Після уколу пацієнти відпочивають 30 хвилин в великому кабінеті, де дотримані всі умови для соціальної дистанції. За щепленими спостерігають: чи немає серйозних побічних реакцій.

Найпоширеніші реакції: припухлість і біль в місці уколу, підвищення температури. Протягом перших трьох діб до них можуть додатися ломота в суглобах і біль у м’язах. Пацієнтів консультують, що в такому випадку потрібно зв’язатися з сімейним лікарем і повідомити про симптоми.

Щодня крім основного списку складається резервний. У нього входять люди молодші, які хочуть вакцинуватися і готові швидко приїхати. Записатися на залишки вакцини можуть всі, хто бажає. Вік не має значення.

Основні моменти для вакцинації:

Потрібно обов’язково укласти декларацію з сімейним лікарем, якщо її ще немає. Повідомити йому про бажання зробити щеплення від коронавірусу. Зателефонувати в Національний контакт-центр МОЗ з питань Covid-19 по телефону 0800-60-20-19. Чекати запрошення на щеплення.

Цілком можливо, що чекати вакцинації доведеться недовго. До речі, стояти в черзі в додатку “Дія” недостатньо – лікарі не беруть в списки людей з цієї черги.

Можна перехворіти на коронавірус, але залишатися хворим ще довго. Постковідний синдром – новий термін в медичних колах.