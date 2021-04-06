Ну от і почався локдаун. Багато хто пішов працювати додому – віддалено, сидячи чи навіть лежачи перед ноутом. Не потрібно витрачати час і сили на дорогу, тому з’явилася можливість зробити якнайбільше, щоб і заробити більше. Непогана ідея в матеріальному плані. Але як бути з очима?

Як зберегти зір, працюючи вдома і вдень, і вночі, Фактам ICTV розповів офтальмолог, професор Сергій Риков.

Щоб зменшити зорове навантаження, робіть перерви. Американські оптометристи рекомендують таку формулу здоров’я очей – 20х20х20. Це означає, що через кожні 20 хвилин потрібно відірватися від монітора на 20 секунд і подивитися вдалину, на відстань щонайменше 20 футів (6 м).

– Якщо працюєте біля вікна – прекрасно! Дивіться, що там відбувається за вікном. Якщо далеко від вікна – порозглядайте якусь дрібницю в дальньому кутку кімнати, – радить Сергій Риков.

Через кожні дві години робіть перерву на 30 хвилин. Походіть по квартирі, вийдіть на кухню, випийте кави. Тільки не переключайтеся на смартфон, бо користь від такої перерви дорівнюватиме нулю.

Освітлення. Максимально обмежте використання ламп із білим або синюватим світлом. Жовте світло – найкраще для очей. Навіть сучасні лед-лампи вже не так шкідливі для зору, як було раніше, використовуйте їх. Не працюйте в цілковитій темряві, влаштуйте комфортне підсвічування. А от синє світло дуже шкідливе. Сліпотою воно не загрожує, але напруження і втому очам забезпечить. Працюючи за комп’ютером, надягайте окуляри з лінзами “blue blocker”, які оберігають очі від впливу синього світла.

Моргайте якомога частіше. Напружений немигаючий погляд призводить до сухості очей. Повіки стають червоними, може розпочатися запалення залоз, які виробляють сало. Воно плаває на поверхні слізної плівки, що покриває очне яблуко, і не дає сітківці пересохнути

Вологість в очах допомагають підтримувати краплі-сльозозамінники, що продаються в аптеці. Біля комп’ютера обов’язково поставте пляшечку з краплями і що дві години закапуйте очі. Гіалуронова кислота, що міститься в краплях, знімає сухість і відновлює очі.

Якщо забути про це і забити на проблеми, можна отримати синдром сухого ока – річ малоприємну, яка до того ж погано піддається лікуванню.

Їжа. Не забувайте, наші очі – гурмани. Вони дуже люблять вітаміни та всілякі мікроелементи. Забудьте про гамбургери та піцу. Переходьте на овочі, фрукти, білок.

– Якщо подивитися на будову ока, побачимо, що мокулярна область, яка відповідає за гостроту зору, – жовтогарячого кольору. От і підгодовуйте її помаранчевими та жовтими плодами, багатими на каротиноїди, – каже офтальмолог.

У періоди інтенсивного зорового навантаження віддавайте перевагу жовтим помідорам і перцю, моркві, гарбузу, апельсинам-мандаринам. Провітамін А, що міститься в них, в організмі перетворюється на вітамін, який живить очі та сприяє поліпшенню зору.

Ще очі люблять зелене. Балуйте їх зранку салатами з листя будь-яких темно-зелених листових овочів із додаванням оливкової або кукурудзяної олії.

Порада для тих, хто переніс коронавірусну інфекцію. За інтенсивного зорового навантаження не виключайте з раціону білкову їжу. Навіть якщо ви зараз постуєте, вам передбачено послаблення. Океанська жирна риба, омега-3, полівітаміни обов’язково повинні бути на вашому столі.

Рух. Не сидіть цілий день в одній позі. Так порушується кровообіг у шиї та плечах. Страждають при цьому й очі. Періодично влаштовуйте фізкультхвилинки: виконуйте кілька нескладних вправ для верхньої частини тіла, щоб відновити кровообіг. Повноцінний сон. Навіть якщо ви працюєте в нічну зміну, потрібно виспатися до або після роботи у темній кімнаті. Забезпечте собі комфорт за допомогою штор “блекаут”. Після сну вмийтеся, очистьте носослізні канали, продуваючи спочатку одну ніздрю, потім іншу. Це важливо, щоб не було застою в каналах і вироблялося достатньо сльози, яка не тільки зволожує поверхню ока, а й знищує мікроби.

А ще Сергій Риков – сам людина життєрадісна і активна – радить жити повноцінним життям. Якомога частіше посміхатися, любити одне одного і перебувати завжди в гарному настрої. Тоді й очі радітимуть, дивлячись на мальовничий навколишній світ.

А чи можна перервірити зір, не виходячи з дому? Так, адже в інтернеті є багато тестів, що допоможуть визначити, чи є порушення і чи потрібно звернутися до лікаря.