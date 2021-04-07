В Україні за останню добу зафіксували 15 415 нових випадків коронавірусу. Загалом станом на 7 квітня у країні 1 784 579 випадків.
Госпіталізація знадобилася 5 587 пацієнтам.
Від ускладнень, які викликав коронавірус, за останню добу померла 481 людина, загалом – 35 498.
За добу одужали 11 472 людини, загалом – 1 373 851.
За останню добу у країні провели 140 224 тестування (методом ПЛР – 59 049, методом ІФА – 23 778, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 397).
Вакцинація в Україні
З початку вакцинації проти коронавірусу в Україні щеплення отримали 320 265 людей, з них отримали 1 дозу – 320 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2.
Проте на Київщині за останню добу не зробили жодного щеплення.
До листа очікування вакцинації записались 419 379 людей.
Коронавірс в регіонах:
- м. Київ – 1 417 випадків/ 1 819 щеплень;
- Вінницька область – 562 випадки/ 610 щеплень;
- Волинська область – 390 випадків/ 510 щеплень;
- Дніпропетровська область – 671 випадок/ 1 170 щеплень;
- Донецька область – 650 випадків/ 540 щеплень;
- Житомирська область – 465 випадків/ 630 щеплень;
- Закарпатська – 331 випадок/ 420 щеплень;
- Запорізька область – 733 випадки/ 870 щеплень;
- Івано-Франківська область – 195 випадків/ 627 щеплень;
- Київська область – 1 092 випадки/ 0 щеплень;
- Кіровоградська область – 105 випадків/ 610 щеплень;
- Луганська область – 254 випадки/ 430 щеплень;
- Львівська область – 1 085 випадків/ 1 349 щеплень;
- Миколаївська область – 412 випадків/ 680 щеплень;
- Одеська область – 1 236 випадків/ 580 щеплень;
- Полтавська область – 482 випадки/ 830 щеплень;
- Рівненська область – 666 випадків/ 580 щеплень;
- Сумська область – 586 випадків/ 270 щеплень;
- Тернопільська область – 569 випадків/ 620 щеплень;
- Харківська область – 1 017 випадків/ 560 щеплень;
- Херсонська область – 294 випадки/ 40 щеплень;
- Хмельницька область – 912 випадків/ 990 щеплень;
- Черкаська область – 745 випадків/ 300 щеплень;
- Чернівецька область – 351 випадок/ 400 щеплень;
- Чернігівська область – 195 випадків/ 150 щеплень.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, добовий показник знову почат зростати. Ще 6 квітня в Україні було зафіксовано 13 276 нових хворих за добу.
З-поміж них хворих – 508 дітей та 338 медпрацівників.
За добу станом на 6 квітня в Україні вакцинували 12 856 людей.