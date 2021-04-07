В Україні за останню добу зафіксували 15 415 нових випадків коронавірусу. Загалом станом на 7 квітня у країні 1 784 579 випадків.

Госпіталізація знадобилася 5 587 пацієнтам.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, за останню добу померла 481 людина, загалом – 35 498.

За добу одужали 11 472 людини, загалом – 1 373 851.

За останню добу у країні провели 140 224 тестування (методом ПЛР – 59 049, методом ІФА – 23 778, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 397).

Вакцинація в Україні

З початку вакцинації проти коронавірусу в Україні щеплення отримали 320 265 людей, з них отримали 1 дозу – 320 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2.

Проте на Київщині за останню добу не зробили жодного щеплення.

До листа очікування вакцинації записались 419 379 людей.

Коронавірс в регіонах:

м. Київ – 1 417 випадків/ 1 819 щеплень;

Вінницька область – 562 випадки/ 610 щеплень;

Волинська область – 390 випадків/ 510 щеплень;

Дніпропетровська область – 671 випадок/ 1 170 щеплень;

Донецька область – 650 випадків/ 540 щеплень;

Житомирська область – 465 випадків/ 630 щеплень;

Закарпатська – 331 випадок/ 420 щеплень;

Запорізька область – 733 випадки/ 870 щеплень;

Івано-Франківська область – 195 випадків/ 627 щеплень;

Київська область – 1 092 випадки/ 0 щеплень;

Кіровоградська область – 105 випадків/ 610 щеплень;

Луганська область – 254 випадки/ 430 щеплень;

Львівська область – 1 085 випадків/ 1 349 щеплень;

Миколаївська область – 412 випадків/ 680 щеплень;

Одеська область – 1 236 випадків/ 580 щеплень;

Полтавська область – 482 випадки/ 830 щеплень;

Рівненська область – 666 випадків/ 580 щеплень;

Сумська область – 586 випадків/ 270 щеплень;

Тернопільська область – 569 випадків/ 620 щеплень;

Харківська область – 1 017 випадків/ 560 щеплень;

Херсонська область – 294 випадки/ 40 щеплень;

Хмельницька область – 912 випадків/ 990 щеплень;

Черкаська область – 745 випадків/ 300 щеплень;

Чернівецька область – 351 випадок/ 400 щеплень;

Чернігівська область – 195 випадків/ 150 щеплень.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, добовий показник знову почат зростати. Ще 6 квітня в Україні було зафіксовано 13 276 нових хворих за добу.

З-поміж них хворих – 508 дітей та 338 медпрацівників.

За добу станом на 6 квітня в Україні вакцинували 12 856 людей.