Псоріатичний артрит – це захворювання, під час якого запалюються суглоби, зокрема, в більшості випадків у людей, хворих на псоріаз.

Про це розповіла Фактам ICTV лікар-ревматолог Єлизавета Ісакова у програмі Є здорове питання.

– Під час цього захворювання у пацієнта уражаються суглоби. Як правило, пацієнт може прийти з болем у колінному суглобі, а під час обстеження лікар може помітити у людини дактиліт – набряк і хворобливість цілого пальця (палець-сосиска), – зазначила лікар.

Основними ознаками псоріатичного артриту – є біль у суглобах і припухлість, деформація суглобів, зміна кольору шкіри на ураженій ділянці, потовщення пальців, підвищення місцевої температури.

За словами лікаря, важливий критерій оцінки стану пацієнта, щоб поставити точний діагноз – це перевірка крижово-клубового зчленування на наявність запалення. Адже якщо його виявлять, це одна з ознак псоріатичного артриту.

Під час діагностики лікар повинен повністю вивчити історію хвороб пацієнта та оцінити ризик спадковості. Вже після того, як лікар поставить діагноз, можна переходити до лікування. Зазначимо, що ні в якому разі не можна займатися самолікуванням, адже це може тільки погіршити ситуацію.

Для лікування цієї хвороби використовується медикаментозна терапія, яка проходить під наглядом ревматолога.

Що таке гемофілія

Гемофілією називають рідкісне спадкове захворювання, під час якого виникають крововиливи в суглоби, м’язи і внутрішні органи. Вони можуть бути як спонтанні, так і через травми та хірургічне втручання.

Найчастіше ця хвороба передається спадково, якщо один з батьків хворий нею. Якщо заражений один із батьків, то ймовірність того, що дитина буде хвора на гемофілію, становить близько 50%.

Детальніше про те, що таке гемофілія та як її лікувати – читайте на Фактах ICTV.