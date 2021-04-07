Американські медики вивчили зразки плазми хворих на коронавірус і виявили, що при SARS-CoV-2 може бути пошкоджений бар’єр між кровоносною системою і кишечником.

Тому у таких хворих виникають проблеми з травленням. Мікрофлора, що наявна в кишечнику, потрапляє в кров і розноситься по всіх органах. Це може погіршити стан хворих. У крові людей, які не хворіли на коронавірус, слідів такої мікрофлори не виявили.

Ці факти свідчать про те, що мікроби потрапили в кров через зруйнований бар’єр між кровоносною і травною системами. Вчені припускають, що порушена також робота рецепторів ACE2, за допомогою яких вірус проникає в клітини.

Подальше вивчення цього факту дозволить пояснити розвиток важких бактеріальних інфекцій у хворих з SARS-CoV-2 і проблем з травленням.

В Україні хворим з Covid-19 заборонено відвідувати магазини, аптеки і вигулювати домашніх тварин, а людям старше 60 років, що мали контакт з хворими, необхідно перебувати на самоізоляції.

Джерело: bioRxiv