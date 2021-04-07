Станом на ранок 7 квітня у Києві на коронавірус захворіли ще 1 417 осіб. Загалом за період пандемії Covid-19 підтвердили у 170 517 мешканців столиці.
За добу щеплення від коронавірусу отримали 1 819 киян.
У попередній день, 6 квітня, у Києві було зафіксовано 1 432 випадки інфікування.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
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- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.