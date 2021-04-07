Станом на ранок 7 квітня у Києві на коронавірус захворіли ще 1 417 осіб. Загалом за період пандемії Covid-19 підтвердили у 170 517 мешканців столиці.

За добу щеплення від коронавірусу отримали 1 819 киян.

У попередній день, 6 квітня, у Києві було зафіксовано 1 432 випадки інфікування.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: