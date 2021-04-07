Коронавірус може негативно вплинути на зір. Багато з тих, хто переніс Covid-19 з ускладненнями, скаржаться на зниження гостроти зору, розповів офтальмолог, професор Сергій Риков.

Після одужання зір потроху повертається в норму, але короткозорість може і прогресувати.

– Якщо до цього була короткозорість, то після і під час Covid-19 короткозорість прогресує з 28,5% до 50%. А короткозорістю переважно страждають молоді люди. Ми ще до кінця не знаємо від чого саме вона прогресує – від самого вірусу або від препаратів, які використовуються при лікуванні, від того комплексу заходів, які проводяться для порятунку людини, – розповів професор.

Прогресування короткозорості може тривати протягом трьох місяців після одужання від коронавірусу, підкреслив професор.

Також він порадив уважно ставитися до будь-яких змін зору людям із груп ризику: що хворіють на діабет і гіпертонію.

Важливо не пропустити такі симптоми як помутніння, викривлення предметів, випадіння букв. Потрібно одразу ж звертатися до фахівця. Тоді в 90% лікування буде успішним.

До речі, в період карантину можна для початку перевірити зір он-лайн за допомогою спеціально розроблених тестів.