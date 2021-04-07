Третя хвиля у Канаді, доступ до вакцин у США і провальна вакцинація у Київській області – Факти ICTV зібрали найважливіші новини про коронавірус за 7 квітня.

В Україні зафіксовано найбільшу смертність від коронавірусу від початку пандемії – 481 летальний випадок.

У Київській області не зробили жодного щеплення від коронавірусу за останні чотири дні.

Ці дані оприлюднив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

Водночас у обладміністрації повідомили, що відновити вакцинальну кампанію в області планують найближчим часом.

Агентство США з міжнародного розвитку USAID надасть Україні спеціальні холодильники для зберігання і транспортування сироватки від Pfizer.

Раніше Україна домовилась про постачання 10 млн доз цієї вакцини.

Коронавірус в світі

У США вакцини від коронавірусу стануть доступними для всього дорослого населення до 19 квітня, повідомив президент країни Джо Байден.

– Більше ніяких збиваючих з пантелику правил, більше ніяких заплутуючих обмежень, – підкреслив Байден.

Натомість у Азербайджані робити щеплення від Covid-19 не планує майже третина населення, йдеться к дослідженні Центру аналізу медіа.

Канада зіштовхнулася з новою хвилею коронавірусної інфекції, заявив прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо.

– По всьому світу країни опиняються віч-на-віч з дуже серйозною третьою хвилею цієї пандемії. І просто зараз – це Канада, – розповів Трюдо.

У зв’язку з цим, у Торонто відсьогодні зачиняються усі школи, а учні переходять на дистанційне навчання щонайменше до 18 квітня.

Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 132,4 млн осіб, а кількість жертв сягнула 2,87 млн, свідчать дані університету Хопкінса.

Карантин в Україні

МОЗ оновило перелік карантинних зон, у червоній, як і раніше перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

У жовтій зоні знаходиться лише Херсонська область, але останні дні в регіоні різко зросла кількість госпіталізованих. Решта областей – у помаранчевій зоні.