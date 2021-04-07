Для того, щоб повністю перемогти коронавірус в Україні, необхідно, щоб у 70% населення були антитіла до вірусу.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила доктор медичних наук Оксана Виговська.

За її словами, ці антитіла формуються у людей, які перехворіли на коронавірус, а також шляхом вакцинації.

– Потрібно, щоб щонайменше 65%, а то і 70% нашого населення мало рівень антитіл. Ось і рахуємо, відповідно. Станом на сьогодні ми розуміємо, що з цих 70% половина вже перехворіла. Відповідно, залишилося прищепити половину, – пояснила Оксана Виговська.

Коронавірус в Україні

В Україні другий місяць поспіль триває вакцинація населення проти коронавірусу.

Однак епідситуація у країні продовжує бути складною, майже щодня фіксують нові антирекорди зі смертності від вірусу.

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