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Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Тромбоз після AstraZeneca є вкрай рідкісним побічним ефектом – EMA

Утворення тромбів після вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca потрібно вважати вкрай рідкісним побічним ефектом. Такі дані озвучило Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

вакцинація

Регулятор проаналізував 62 випадки тромбозу синусів твердої мозкової оболонки та 24 випадки тромбозу вісцеральних вен станом на 22 березня, 18 із яких мали летальний результат.

– Поєднання тромбів із низьким рівнем тромбоцитів у крові фіксувалося дуже рідко. Загальна користь вакцини у запобіганні Covid-19 перевищує ризик побічних ефектів, – йдеться у висновку ЕМА.

Європейське агентство з лікарських засобів просить медичних працівників та людей, які отримують вакцину, пам’ятати про можливість утворення тромбів у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів у дуже рідкісних випадках протягом двох тижнів після щеплення.

Регулятор наголошує, що пацієнти повинні негайно звернутися за медичною допомогою, якщо у них є такі симптоми:

  • задуха;
  • біль у грудях;
  • набряк на нозі;
  • постійні болі в животі;
  • головні болі або погіршення зору;
  • крихітні плями крові під шкірою поза місцем ін’єкції.

На переконання експертів, якщо розпізнати ознаки утворення тромбів та низьких тромбоцитів на ранніх термінах, постраждалі зможуть уникнути ускладнень.

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Також в ЕМА не підтвердили фактор ризику вакцини Vaxzevria (оновлена назва препарату AstraZeneca, – Ред.) для жінок, віком до 60 років.

Утворення тромбів після AstraZeneca

6 квітня Європейське агентство з лікарських засобів підтвердило факт існування зв’язку між вакциною від Covid-19 AstraZeneca й утворенням тромбів.

Однак що може спричиняти таку реакцію, у регуляторі не повідомили.

Детальніше про утворення тромбів після AstraZeneca читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ЕМА

Фото: Getty Images

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