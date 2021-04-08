Утворення тромбів після вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca потрібно вважати вкрай рідкісним побічним ефектом. Такі дані озвучило Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).
Регулятор проаналізував 62 випадки тромбозу синусів твердої мозкової оболонки та 24 випадки тромбозу вісцеральних вен станом на 22 березня, 18 із яких мали летальний результат.
– Поєднання тромбів із низьким рівнем тромбоцитів у крові фіксувалося дуже рідко. Загальна користь вакцини у запобіганні Covid-19 перевищує ризик побічних ефектів, – йдеться у висновку ЕМА.
Європейське агентство з лікарських засобів просить медичних працівників та людей, які отримують вакцину, пам’ятати про можливість утворення тромбів у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів у дуже рідкісних випадках протягом двох тижнів після щеплення.
Регулятор наголошує, що пацієнти повинні негайно звернутися за медичною допомогою, якщо у них є такі симптоми:
- задуха;
- біль у грудях;
- набряк на нозі;
- постійні болі в животі;
- головні болі або погіршення зору;
- крихітні плями крові під шкірою поза місцем ін’єкції.
На переконання експертів, якщо розпізнати ознаки утворення тромбів та низьких тромбоцитів на ранніх термінах, постраждалі зможуть уникнути ускладнень.
Також в ЕМА не підтвердили фактор ризику вакцини Vaxzevria (оновлена назва препарату AstraZeneca, – Ред.) для жінок, віком до 60 років.
Утворення тромбів після AstraZeneca
6 квітня Європейське агентство з лікарських засобів підтвердило факт існування зв’язку між вакциною від Covid-19 AstraZeneca й утворенням тромбів.
Однак що може спричиняти таку реакцію, у регуляторі не повідомили.
Детальніше про утворення тромбів після AstraZeneca читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: ЕМА