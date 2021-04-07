На території Київської області, попри складну ситуацію з коронавірусом, не зробили жодного щеплення від вірусу за останні чотири дні.
Це підтверджує інформація, розміщена міністром охорони здоров’я Максимом Степановим на його сторінці у Facebook.
Уже четвертий день поспіль на території регіону фіксують нові випадки зараження, регіон стабільно перебуває у трійці лідерів за темпами поширення вірусу, однак щеплення не проводяться.
Статистика нових випадків і щеплень:
- 7 квітня – 1 092 випадки/0 щеплень;
- 6 квітня – 889 випадків/0 щеплень;
- 5 квітня – 619 випадків/0 щеплень;
- 4 квітня – 804 випадки/0 щеплень.
Водночас у Києві та інших регіонах вакцинація триває.
Вакцинація в Україні
В Україні з лютого 2021 року триває вакцинація населення проти коронавірусу.
Щеплення проводять медикам.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.