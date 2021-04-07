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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

У Київській області за чотири дні не зробили жодного щеплення від коронавірусу

На території Київської області, попри складну ситуацію з коронавірусом, не зробили жодного щеплення від вірусу за останні чотири дні.

вакцинація від коронавірусу

Це підтверджує інформація, розміщена міністром охорони здоров’я Максимом Степановим на його сторінці у Facebook.

Уже четвертий день поспіль на території регіону фіксують нові випадки зараження, регіон стабільно перебуває у трійці лідерів за темпами поширення вірусу, однак щеплення не проводяться.

Статистика нових випадків і щеплень:

  • 7 квітня – 1 092 випадки/0 щеплень;
  • 6 квітня – 889 випадків/0 щеплень;
  • 5 квітня – 619 випадків/0 щеплень;
  • 4 квітня – 804 випадки/0 щеплень.

Водночас у Києві та інших регіонах вакцинація триває.

Вакцинація в Україні

В Україні з лютого 2021 року триває вакцинація населення проти коронавірусу.

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Щеплення проводять медикам.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Pixabay

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