У людей, які перехворіли на коронавірус, у перші шість місяців може виникнути ризик розвитку психічних розладів та інсульту.

Про це заявили науковці з Оксфордського університету. Вони проаналізували електронні медичні картки пів мільйона пацієнтів у США та визначили імовірність розвитку у них психологічних та неврологічних розладів: розлади настрою, тривожність, психоз, деменція, інсульт.

Спеціалісти порівняли дані людей, які перенесли коронавірус упродовж останніх шести місяців, із людьми, які перехворіли на грип та інші респіраторні захворювання. Результати дослідження вказують на те, що саме Covid-19 спричиняє подальші розлади.

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У пацієнтів після коронавірусу на 16% частіше розвивалися психологічні розлади у порівнянні з тими, хто перехворів на інші респіраторні інфекції.

Науковці помітили, що люди, які мали важкий перебіг Covid-19, мали вищі ризики розвитку розладів, ймовірно, через переживання та стрес після госпіталізації.

Так, від змін настрою, тривожності тощо страждали 24% усіх пацієнтів після коронавірусу, а також 25% госпіталізованих, 28% людей, які були у реанімації, а також у 36% людей, які під час хвороби страждали на зниження уваги.

Також серед госпіталізованих з Covid-19 зріс ризик інсульту до 7%. Деменцію діагностували у 0,7% усіх пацієнтів з коронавірусом.