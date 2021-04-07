Останніми днями у Міністерстві охорони здоров’я збільшилась кількість звернень до контактного центру щодо питань щодо вакцинації.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер.

– Ми бачимо суттєве збільшення кількості звернень до контактного центру щодо питань, пов’язаних з вакцинацією, — зазначив він.

За словами Кучера, контактний центр МОЗ від початку своєї роботи отримав близько 353 тис. дзвінків від громадян.

Лідерами з опрацювання звернень стали Волинська, Житомирська, Луганська, Дніпропетровська та Харківська область. Найнижчий відсоток обробки звернень спостерігається у Вінницькій, Івано-франківській та Київській областях.

Він додав, що 85% українців запитували про запис на вакцинацію (17 507 дзвінків), 4% цікавилися, коли почнеться кампанія з вакцинації, яка розпочалась в Україні ще 24 лютого, також 4,02% питають про категорії вакцинації і початок нової хвилі щеплень.

Також майже 2% цікавляться ефективністю вакцини (393 звернення), 1,67% запитують про те, якою вакциною роблять імунізацію населення.

Вакцинація в Україні

Станом на 7 квітня в Україні вакцинували 15 585 людей. Найбільше щеплень здійснено в м.Києві (1 819), Львівській (1 349) та Дніпропетровській (1 170) областях.

Водночас на території Київської області, попри складну ситуацію з коронавірусом, не зробили жодного щеплення від вірусу за останні чотири дні.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.