Україна перша в Європі за рівнем смертності від коронавірусу

Україна займає перше місце в Європі за смертністю від коронавірусу, а у світі – третє. Всього за минулу добу у світі виявили 131,8 млн випадків захворювання на Covid-19.

Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров’я. Лідерами за кількістю виявлених випадків захворювання на Covid-19 за добу у світі є Індія (115 736), США (62 750) та Бразилія (28 645). Україна займає 16 місце – за добу виявлено 15 415 випадків.

За весь час пандемії у світі померли 2,8 млн людей, а за добу – 7 855.

За прогнозами Національної академії наук України, захворюваність на коронавірус у країні найближчі тижні залишатиметься на нинішньому рівні.

Регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих будуть Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ.

Коронавірус в Україні

Станом на 7 квітня в Україні від ускладнень, які викликав коронавірус, за останню добу померла 481 людина, загалом – 35 498. Водночас одужали 11 472 людини, загалом – 1 373 851.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (1417), Одеській (1236), Київській (1092), Львівській (1085) та Харківській (1017) областях.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ