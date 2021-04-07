У Великій Британії для вакцинації населення від коронавірусу 7 квітня почали застосовувати препарат від компанії Moderna.

Країна придбала 17 млн доз цієї вакцини, якої достатньо для імунізації 8,5 млн осіб. Результати третьої фази випробувань якої показали 100% ефективність препарату проти важких випадків коронавірусу.

Перші ін’єкції вакциною Moderna зроблять в лікарні загального профілю Західного Уельсу в Кармартені, а в центри вакцинації розподілили в цілому п’ять тисяч доз.

– Три з кожних п’яти людей у всьому Сполученому Королівству отримали принаймні одну дозу, і сьогодні ми починаємо щеплення третьою затвердженою вакциною. Де б ви не жили, коли вам зателефонують, отримайте щеплення, – закликав голова медичного відомства Великої Британії Метт Хенкок.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також закликав громадян якнайшвидше скористатися можливістю вакцинуватися.

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Вакцина Moderna є третьою вакциною, схваленої для використання у Британії, і буде впроваджуватися разом з препаратами від Pfizer/BioNTech і Oxford University/AstraZeneca.

Вакцина Moderna

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я опублікували рекомендації з використання вакцини проти коронавірусу від американської компанії Moderna.

Фахівці заявили, що робити щеплення вакциною від Moderna можна представникам медперсоналу, пенсіонерам. Але не рекомендують вакцинуватися вагітним жінкам, дітям до 18 років, людям з алергією на компоненти препарату.

Крім того, у ВООЗ кажуть, що нові варіанти коронавірусу не змінюють ефективності вакцини мРНК Moderna

Джерело: Sky News