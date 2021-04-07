7 квітня відзначається Всесвітній день здоров’я. Як ви вважаєте, хто має бути відповідальним за збереження та примноження здоров’я людей? Медики, влада чи самі люди?

Кожен знаходить свої методи заохочення до активного і здорового способу життя. Як це робиться у Києві, Фактам ICTV розповів завідувач просвітницьким відділом Київського міського центру громадського здоров’я, кандидат медичних наук Отто Стойка.

Місцева влада заборонила продавати тютюн та алкоголь неповнолітнім, обмежує час продажу цих шкідливих продуктів. Забороняє торгувати тютюном “з рук”, палити на зупинках громадського транспорту. Але потрібен жорсткий контроль за виконанням цього рішення, тому що є ділки, які намагаються оминати заборону. Та й лише обмеження та заборони не зроблять громадян здоровими. Потрібні конкретні дії, направлені на позитив.

– Я спостерігаю, що у багатьох київських дворах, навіть біля “хрущовок” встановлюють нові, сучасні спортивні майданчики, – говорить Отто Стойка. – Саме спортивні. Це тішить, бо люди і діти отримують доступ до індивідуальних занять спортом біля свого дому.

У деяких парках і скверах організують “маршрути здоров’я”, де маркуванням позначають кількість пройдених метрів. Це дуже стимулює людей, коли вони бачать результат своїх дій: пройшов дві тисяч метрів – добре.

– Розвиваємо велотранспорт, організуємо пункти прокату веломашин, будуємо велодоріжки. Особливо добре на це відгукнулась молодь, – говорить Стойка. – Думаю, що в майбутньому велосипед стане найпопулярнішим засобом пересування. Читайте Відомі спортсмени проводитимуть безкоштовні уроки в парках - стартував соцпроект

Не вистачає басейнів. Отто Стойка зазначив, що населенню мають бути доступними приватні клуби та басейни. Добре було б, аби місцева влада забезпечувала вразливі категорії людей, так би мовити, соціальними абонементами, купуючи їх у спортклубах.

– Нам дуже допомагають активні небайдужі люди, – говорить Отто. – Як-от, наприклад, Євген Клопотенко зі своєю концепцією зміни шкільного харчування.

У Києві за ініціативою місцевих активістів за кошти міського бюджету будують майданчики для скейтбордистів, любителів різноманітних видів спорту, облаштовують зони здоров’я.

Все це хоч на крок наближає нас до здорового життя. Якщо ми й самі хочемо бути здоровими, то потрібно переосмислити наше ставлення до життя. Ми повинні:

Рухатися більше. Півтори години на день ходити пішки, купити велосипеда, або брати напрокат хоча б на вихідні.

Їсти корисну їжу. Приклейте на холодильник зображення “здорової тарілки”, а краще зробіть це зі своїми дітьми. І щоразу дивіться, скільки має бути у вашій тарілці овочів, скільки вуглеводів, білків. Або ж напишіть список продуктів, що мають бути в холодильнику завжди, а яких не має бути ніколи.

Спати достатньо – сім-вісім годин. Саме стільки потрібно організму, щоб відновитися.

Уникати стресу. Це важко, але можливо. Займіться практиками, що заспокоюють, дають сили. У крайньому випадку знайдіть фахівця, що допоможе вам подолати роздратування або ж страхи.

Тобто візьміть відповідальність за своє здоров’я на себе.

Відновити сили після хвороби або важкого дня допоможе масаж. Методів багато. Окрім класичного є масаж мішечками з підігрітими травами, теплим маслом.