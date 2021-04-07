7 квітня відзначається Всесвітній день здоров’я. Цього дня починають працювати довгострокові програми санітарного інформування на ту чи іншу важливу для людства тему, яку визначає ВООЗ. А що може бути сьогодні важливіше за, власне, фізичне здоров’я кожної людини? Від того, наскільки ми добре почуваємось, залежить… все. І останній рік показав це. Здоров’я вийшло в пріоритет.

Про те, як зберегти і зміцнити здоров’я надовго, Факти ICTV і поговорили з лікарем-терапевтом Мариною Єріною.

Насамперед проаналізуйте, чи все ви робите для того, щоб почуватися здоровим? Скільки рухаєтеся, що їсте, чи часто ходите до лікаря на профогляди?

– Зробивши це, ви побачите свої слабкі місця, – каже лікар. – А побачивши, складайте програму дій. І головне – дійте. Не чекайте швидкої допомоги, вона зараз зайнята хворими на коронавірус.

Профілактичні медогляди. Так, зараз страшно йти в поліклініку, але аналізи робити потрібно хоча б іноді. Загальний аналіз крові, розгорнуту формулу, кров на цукор і ліпідограму. Це основні аналізи крові, які одразу можуть вказати на збій в організмі, якщо він є. Потім сімейний лікар дасть вам рекомендації. Якщо немає серйозної патології, достатньо змінити спосіб життя, і ви – здорові.

Рух. Без нього немає життя. Не потрібні важкі тренування. Басейни зараз закриті. Але рухатися потрібно все одно. Не можете бігати (а після 40-50 років це і не потрібно) – ходіть. Півтори години на день енергійної ходьби додадуть вам бадьорості, укріплять судини. Робіть легку гімнастику, можна дихальну.

Сон. Не вірте Наполеону, що спати треба чотири години. Усі знають, як він закінчив своє життя. Спіть сім, а ще краще – вісім годин. Без гаджетів, включених комп’ютерів і навушників. Темрява й тиша, і трішечки сексу, звісно.

Уникайте стресів. Порада практично даремна. У наш час немає стресів тільки на цвинтарі. Але якщо самі не можете відключитися, зверніться до фахівця, щоб він навчив правильно реагувати на подразники.

Їжа. Гамбургер, кетчуп – це достобіса смачно! Але гастрит не дрімає. Замініть котлету рибою, кетчуп лимонним соком. Додайте побільше листя салату, суперфуди: чіа або кіноа. М-м-м, смакота!

Зараз модно їсти здорову їжу. Будьте модними! І багато проблем зі здоров’ям зникнуть. Настрій покращиться, тому що печінка стане здоровішою.

Пийте воду. Чисту воду. Вона вимиє з усіх закутків організму токсини та інший непотріб. Ви відчуєте легкість у тілі й голові. І туди прийдуть важливі й цікаві думки та ідеї.

Кохання. Любіть себе, близьких, дітей, батьків. Ворогів своїх любіть – вони найкращі вчителі в житті. І будьте здорові!

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, як зберегти зір, працюючи за комп’ютером. Конкретні поради дав професор Сергій Риков.