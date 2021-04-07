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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Щоб бути здоровим: топ-7 правил гарного самопочуття

7 квітня відзначається Всесвітній день здоров’я. Цього дня починають працювати довгострокові програми санітарного інформування на ту чи іншу важливу для людства тему, яку визначає ВООЗ. А що може бути сьогодні важливіше за, власне, фізичне здоров’я кожної людини? Від того, наскільки ми добре почуваємось, залежить… все. І останній рік показав це. Здоров’я вийшло в пріоритет.

Щоб бути здоровим: топ-7 правил гарного самопочуття

Про те, як зберегти і зміцнити здоров’я надовго, Факти ICTV і поговорили з лікарем-терапевтом Мариною Єріною.

Насамперед проаналізуйте, чи все ви робите для того, щоб почуватися здоровим? Скільки рухаєтеся, що їсте, чи часто ходите до лікаря на профогляди?

– Зробивши це, ви побачите свої слабкі місця, – каже лікар. – А побачивши, складайте програму дій. І головне – дійте. Не чекайте швидкої допомоги, вона зараз зайнята хворими на коронавірус.

Профілактичні медогляди. Так, зараз страшно йти в поліклініку, але аналізи робити потрібно хоча б іноді. Загальний аналіз крові, розгорнуту формулу, кров на цукор і ліпідограму. Це основні аналізи крові, які одразу можуть вказати на збій в організмі, якщо він є. Потім сімейний лікар дасть вам рекомендації. Якщо немає серйозної патології, достатньо змінити спосіб життя, і ви – здорові.

Рух. Без нього немає життя. Не потрібні важкі тренування. Басейни зараз закриті. Але рухатися потрібно все одно. Не можете бігати (а після 40-50 років це і не потрібно) – ходіть. Півтори години на день енергійної ходьби додадуть вам бадьорості, укріплять судини. Робіть легку гімнастику, можна дихальну.

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Сон. Не вірте Наполеону, що спати треба чотири години. Усі знають, як він закінчив своє життя. Спіть сім, а ще краще – вісім годин. Без гаджетів, включених комп’ютерів і навушників. Темрява й тиша, і трішечки сексу, звісно.

Уникайте стресів. Порада практично даремна. У наш час немає стресів тільки на цвинтарі. Але якщо самі не можете відключитися, зверніться до фахівця, щоб він навчив правильно реагувати на подразники.

Їжа. Гамбургер, кетчуп – це достобіса смачно! Але гастрит не дрімає. Замініть котлету рибою, кетчуп лимонним соком. Додайте побільше листя салату, суперфуди: чіа або кіноа. М-м-м, смакота!

Зараз модно їсти здорову їжу. Будьте модними! І багато проблем зі здоров’ям зникнуть. Настрій покращиться, тому що печінка стане здоровішою.

Пийте воду. Чисту воду. Вона вимиє з усіх закутків організму токсини та інший непотріб. Ви відчуєте легкість у тілі й голові. І туди прийдуть важливі й цікаві думки та ідеї.

Кохання. Любіть себе, близьких, дітей, батьків. Ворогів своїх любіть – вони найкращі вчителі в житті. І будьте здорові!

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, як зберегти зір, працюючи за комп’ютером. Конкретні поради дав професор Сергій Риков.

Фото: Pexels

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