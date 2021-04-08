Дискомфорт у спині періодично відчуває кожен з нас. Проте варто розрізняти види болю, щоб вчасно звернутися до кваліфікованого спеціаліста. Він може бути механічним та запальним.

Про це розповіла Фактам ICTV лікар-ревматолог Єлизавета Ісакова у програмі Є здорове питання.

– Якщо пацієнт описує ранкову скутість, біль після сну, це свідчить про запальний процес, який лікує ревматолог. А якщо людина відчуває біль після певних фізичних навантажень, краще звернутися до невролога, – зазначила лікар.

Не варто займатися самолікуванням, коли людина відчуває біль, припухлість, почервоніння та місцеву температуру в області суглоба, оскільки це може бути ревматоїдний артрит.

Неврологія та ревматологія дуже тісто контактують одна з одною. За словами лікаря, буває так, що в одного пацієнта є неврологічні й ревматологічні проблеми. Тоді вони разом розробляють етапи лікування пацієнта.

Ревматолог – це лікар, який займається лікуванням системних хвороб разом з хворобами суглобів, ревматизмом, подагрою, вовчанкою та ін. Під час системних захворювань уражаються декілька органів та систем організму.

– Навіть ревматоїдний артрит, який всі звикли вважати просто хворобою суглобів, насправді може впливати і на внутрішні органи, – додала ревматолог.

Псоріатичний артрит

Псоріатичний артрит – це захворювання, під час якого запалюються суглоби, здебільшого у людей, хворих на псоріаз.

Основними ознаками псоріатичного артриту є біль у суглобах і припухлість, деформація суглобів, зміна кольору шкіри на ураженій ділянці, потовщення пальців, підвищення місцевої температури.

Детальніше про симптоми псоріатичного артриту читайте на Фактах ICTV.