Заохочення до вакцинації у США та перша у світі пересадка легень людині з важкою формою Covid-19. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус за 8 квітня.

Covid-ситуація в Україні

Чернігів та Тернопіль з 8 квітня вирішили посилити карантин через зростання кількості Covid-хворих. У містах заборонено роботу розважальних центрів, дитячих розважальних центрів та дитячих ігрових кімнат, а також проведення усіх масових заходів.

Окрім того, на Херсонщині з 9 квітня посилюють карантин. Зокрема, буде заборонено роботу ТРЦ, спортзалів, дитячих садочків та проведення культурних заходів.

Також у Львові вирішили продовжити карантин до 19 квітня. Окрім цього, місто закупить чотири кисневі станції для міських медзакладів, які лікують хворих на коронавірус.

Між тим Україна увійшла до трійки лідерів країн у Європі за кількістю виявлених випадків інфікування коронавірусом за добу (19 419), а також посіла друге місце за смертністю від Covid-19 (464 летельні випадки). Про це свідчать дані Worldometers.

Covid-ситуація у світі

В Японії провели першу в світі операцію з пересадки частини легенів пацієнтці, яка важко перехворіла на коронавірус. Донорами для жінки стали її чоловік та син.

Водночас у США заохочують людей до вакцинації від коронавірусу за допомогою безкоштовних пива, пончиків, знижкок у ресторанах та дешевих або безкоштовних поїздок на таксі.

Регулятор ЄС продовжує рекомендувати вакцину від AstraZeneca, незважаючи на зв’язок між використанням препарату і утворенням у людей тромбів. У ЕМА запевняють, що переваг від використання вакцини більше.

Окрім того, в Іспанії вакцину AstraZeneca використовуватимуть лише для людей старше 60 років.

Загалом у світі на коронавірус захворіли 132,9 млн людей. З них одужало 75 585 336, а померло – 2,8 млн осіб. Про це свідчать дані університету Джонса Хопкінса.

За останню добу захворіли – 517,5 тис. осіб. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США ( 31,6 млн), Бразилія (13,1 млн), Індія (12,9 млн).

Коронавірус в Україні

Станом на 8 квітня коронавірус в Україні підтвердився ще у 19 419 осіб.

За останню добу померли від хвороби 464 осіб, а одужали – 10 032.

Найбільшу кількість нових випадків зараження виявили у Києві (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) областях.

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