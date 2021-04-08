PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Госпіталізація з Covid-19: медсистема України здатна витримувати на 40% більше хворих

Медична система здатна витримувати на 40% більше госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом, ніж проводиться зараз.

лікарня

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганіченко.

– Орієнтовно ми розраховуємо, що 100% ліжок з киснем в Україні буде зайнято, якщо будуть госпіталізуватися 8 тис. осіб з Covid-19 на добу. Якщо ми говоримо про реальнішу картину, то ми беремо зайнятість не 100%, а 80%, це те, наприклад, що ми зараз спостерігаємо в Києві, – зазначив він.

За словами Ганіченка, 80% зайнятість ліжок у всій країні означає, що госпіталізовано близько 6,5 тис. чоловік на добу. А зараз в Україні госпіталізують в середньому 4 600 пацієнтів на добу.

– Це означає, що теперішня система здатна приймати до 40% більше пацієнтів з Covid-19, ніж зараз, – додав він.

Крім того, Ганіченко підкреслив, що медична система України може витримати 6 500 госпіталізацій з коронавірусом на добу.

Читайте
Україна знову в лідерах за смертністю та випадками Covid-19 у Європі - дані за 8 квітня

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше заявляв, що в Україні немає можливості збільшувати кількість ліжок з киснем для пацієнтів з Covid-19.

Він стверджує, що в медустановах перебуває понад 47 тис. хворих, а кількість ліжок з киснем збільшили 67 тис, що є межею для країни.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 8 квітня, коронавірус в Україні підтвердився ще у 19 419 осіб. Госпіталізація знадобилася 5 092 українцям.

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за минулу добу виявили у Києві (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) областях.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка