Медична система здатна витримувати на 40% більше госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом, ніж проводиться зараз.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганіченко.

– Орієнтовно ми розраховуємо, що 100% ліжок з киснем в Україні буде зайнято, якщо будуть госпіталізуватися 8 тис. осіб з Covid-19 на добу. Якщо ми говоримо про реальнішу картину, то ми беремо зайнятість не 100%, а 80%, це те, наприклад, що ми зараз спостерігаємо в Києві, – зазначив він.

За словами Ганіченка, 80% зайнятість ліжок у всій країні означає, що госпіталізовано близько 6,5 тис. чоловік на добу. А зараз в Україні госпіталізують в середньому 4 600 пацієнтів на добу.

– Це означає, що теперішня система здатна приймати до 40% більше пацієнтів з Covid-19, ніж зараз, – додав він.

Крім того, Ганіченко підкреслив, що медична система України може витримати 6 500 госпіталізацій з коронавірусом на добу.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше заявляв, що в Україні немає можливості збільшувати кількість ліжок з киснем для пацієнтів з Covid-19.

Він стверджує, що в медустановах перебуває понад 47 тис. хворих, а кількість ліжок з киснем збільшили 67 тис, що є межею для країни.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 8 квітня, коронавірус в Україні підтвердився ще у 19 419 осіб. Госпіталізація знадобилася 5 092 українцям.

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за минулу добу виявили у Києві (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) областях.

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