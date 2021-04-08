Фахівці Європейського агентства лікарських засобів (EMA) стверджують, що зв’язок між використанням вакцини від компанії AstraZeneca і утворенням у людей тромбів можливий, однак регулятор продовжує рекомендувати речовину для імунізації населення.

Вони продовжують називати вакцину безпечним і ефективним препаратом.

На їхню думку, переваг від його використання більше. Хоча ризики побічних ефектів і фіксуються, однак зустрічаються дуже рідко.

Утворення тромбів у людей вони пов’язують з імунною відповіддю організму на вакцину.

Вакцинація проти коронавируса

Під час проведення щеплень проти коронавірусу вакциною від компанії AstraZeneca у деяких імунізованих людей почали з’являтися ускладнення у вигляді утворення тромбів.

Через це у низці країн обмежили використання речовини.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: EMA