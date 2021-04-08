Навесні зазвичай загострюються деякі з хронічних хвороб. Серед них і гастрит – запалення слизової оболонки шлунка. Вважається, якщо у вас вже є хронічний гастрит, то будьте готові до того, що він дасть про себе знати в квітні-травні.

Як він проявляється і чи можна уникнути загострення гастриту Фактам ICTV розповіла лікар-гастроентеролог, кандидат медичних наук Елеонора Саркісова.

– Даремно люди звинувачують весну в загостренні свого гастриту, – сказала лікар. – Вона не винувата. Головними причинами загострення захворювання є порушення дієти самими пацієнтами або порушення режиму харчування.

Причиною загострення хвороби можуть бути і стреси.

Коли ви відчуєте симптоми гастриту – печію, здуття, важкість або біль у верхній частині живота, не сподівайтеся на миттєву дію чарівної таблетки. Ідіть до лікаря і починайте, а головне, доводьте до логічного кінця курс лікування гастриту.

Те саме стосується і народних засобів. Все тільки після консультації з гастроентерологом.

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Хворі з гастритом повинні завжди пам’ятати про рекомендації, які дав їм лікар, і дотримуватися їх.

Дієта. Бувалі пацієнти знають, що не потрібно готувати перші страви на бульйонах, тільки на воді. Відварили м’ясо, бульйон виливаємо. Овочі вживаємо тушковані, запечені або варені. Яйця варені некруто. Молочні продукти вживаємо з низьким відсотком жирності. Виключаємо (втім, як і завжди) копчене, смажене, кисле і гостре. А також – жирне. Не п’ємо воду з газом, навіть мінеральну.

Режим харчування. Їмо 3-4 рази на день маленькими порціями. Не пропускаємо прийомів їжі. Якщо в шлунок вчасно нічого не впало, шлунковий сік все одно спрацює і слизова оболонка зазнає подразнення. Три-чотири дні недисциплінованості, і загострення у вас у кишені, тобто в шлунку.

Навесні від перепадів атмосферного тиску може підвищуватися артеріальний тиск, аж до виникнення гіпертонічних кризів. Слідкуйте за тиском, вимірюйте його регулярно.