Львів започатковує нову форму активного відпочинку та оздоровлення – безкоштовне навчання скандинавської ходьби. Сьогодні, 8 квітня, у Стрийському парку відбудеться перше тренування. У майбутньому тренування проходитимуть тут щочетверга.

У Європі скандинавська ходьба дуже популярна, і в Україні її прихильників стає з кожним роком більше.

– Скандинавська ходьба – це унікальний вид оздоровчої практики, який з кожним роком стає дедалі популярнішим. Вона проста і є одним із найлегших способів стати активнішим та оздоровитися, – пояснює заступниця директора Львівського обласного центру “Спорт для всіх” Ірина Олійник.

Для цього виду спорту не потрібно багато – лише спеціальні палиці. На першому тренуванні їх нададуть тим, у кого їх немає. Тренуватиме всіх охочих викладач кафедри фізичного виховання “Львівської політехніки” Оксана Заліско. Вона минулого року стала переможцем Всесвітніх ігор майстрів та перемогла на Кубку світу з лижних перегонів серед ветеранів спорту.

Про користь скандинавської ходьби розповіла лікар-кардіолог клініки “Оберіг” Тетяна Долина.

Скандинавська ходьба інколи корисніша за біг. Адже є люди, яким бігати важко або й протипоказано. І це стосується не тільки літніх або людей з ожирінням. Зараз дуже багато молодих, що перенесли коронавірусну інфекцію і як ускладнення мають проблеми з серцем. Тому цей вид фітнесу на свіжому повітрі показаний майже всім. Табу тільки для тих, хто має гостру форму будь-якої хвороби.

– Чим хороша скандинавська ходьба? Тим, що задіяні майже всі м’язи як верхньої, так і нижньої частини тулуба, – говорить Тетяна Долина. – Добре працює дихальна система. Тренується серце.

Крім того, люди психологічно розвантажуються під час групових занять. Вони спілкуються, у них знаходиться багато спільного. Тож від скандинавської ходьби – тільки користь.

Таке активне оздоровлення людей на свіжому повітрі дуже актуальне зараз, під час пандемії коронавірусу. Саме пандемія підштовхнула фахівців з організації активного відпочинку застосовувати нові формати заходів.

Для здоров’я важливо, скільки ми спимо. Хороший, якісний сон – запорука прекрасного самопочуття.

Джерело: Львівська ОДА