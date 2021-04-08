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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Україна знову в лідерах за смертністю та випадками Covid-19 у Європі – дані за 8 квітня

Україна увійшла до трійки лідерів країн у Європі за кількістю виявлених випадків інфікування коронавірусом за добу, а також посіла друге місце за смертністю від Covid-19.

Україна знову в лідерах за смертністю та випадками Covid-19 у Європі – дані за 8 квітня

Про це свідчать дані сервісу Worldometers. Станом на 8 квітня найбільшу кількість випадків інфікувань та смертей від Covid-19 серед країн Європи зафіксували у Польщі – 27 887 (954 смерті), на другому місці Україна – 19 419 (464 смерті), а на третьому – Російська Федерація – 8 672 (365 смертей).

Серед 213 країн антилідерами щодо нових випадків стали США (31,6 млн), Бразилія (13,1 млн) та Індія (12,9 млн).

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За загальною кількістю випадків, зареєстрованих за час пандемії, Україна на 16-му місці у світі та восьма в Європі (1,8 млн випадків).

Активних випадків на цей час у світі –  понад 23 млн, із них серйозні або критичні – понад 100 тис.

7 квітня Україна посіла перше місце у Європі за кількістю виявлених випадків інфікувань Covid-19.

Карантин в Україні

Станом на 8 квітня 2021 року у десяти областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.

Карантин посилили на Херсонщині, в Чернігові та Тернополі. Детальніше про карантин в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Worldometers

Фото: Pexels

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