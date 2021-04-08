Україна увійшла до трійки лідерів країн у Європі за кількістю виявлених випадків інфікування коронавірусом за добу, а також посіла друге місце за смертністю від Covid-19.

Про це свідчать дані сервісу Worldometers. Станом на 8 квітня найбільшу кількість випадків інфікувань та смертей від Covid-19 серед країн Європи зафіксували у Польщі – 27 887 (954 смерті), на другому місці Україна – 19 419 (464 смерті), а на третьому – Російська Федерація – 8 672 (365 смертей).

Серед 213 країн антилідерами щодо нових випадків стали США (31,6 млн), Бразилія (13,1 млн) та Індія (12,9 млн).

За загальною кількістю випадків, зареєстрованих за час пандемії, Україна на 16-му місці у світі та восьма в Європі (1,8 млн випадків).

Активних випадків на цей час у світі – понад 23 млн, із них серйозні або критичні – понад 100 тис.

7 квітня Україна посіла перше місце у Європі за кількістю виявлених випадків інфікувань Covid-19.

Карантин в Україні

Станом на 8 квітня 2021 року у десяти областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.

Карантин посилили на Херсонщині, в Чернігові та Тернополі. Детальніше про карантин в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.