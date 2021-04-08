В Іспанії препаратом AstraZeneca вакцинуватимуть людей від 60 років

Іспанія використовуватиме вакцину проти коронавірусу від компанії AstraZeneca лише для людей старше 60 років.

Про це заявила міністр охорони здоров’я Іспанії Кароліна Даріас під час прес-конференції 7 квітня.

– Стратегія вакцинації змінюється, і відзавтра вакцинованими препаратом AstraZeneca будуть лише люди старше 60 років, – зазначила вона.

Рішення ухвалили через те, що європейські та британські регулятори заявили про потенційний зв’язок між речовиною та випадками тромбозу у людей після вакцинації від Covid-19 препаратом AstraZeneca.

Даріас додала, що 8 квітня приймуть рішення щодо введення другої дози вакцини людям, які вже отримали першу.

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Влада Південної Кореї також призупинила вакцинацію людей віком до 60 років через повідомлення про випадки тромбозу. 8 квітня в країні мала розпочатися вакцинація викладачів спеціальних навчальних закладів та працівників дитсадків, початкових та середніх шкіл препаратом AstraZeneca проти коронавірусу. Але поки що імунізацію відклали.

Водночас фахівці Європейського агентства лікарських засобів (EMA) стверджують, що зв’язок між використанням вакцини від компанії AstraZeneca і утворенням у людей тромбів можливий, однак регулятор продовжує рекомендувати речовину для імунізації населення.

Вони вважають, що переваг від його використання більше. Хоча ризики побічних ефектів і фіксуються, однак зустрічаються дуже рідко.

Детальніше про вакцину від коронавірусу AstraZeneca читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Yonhap, The Guardian