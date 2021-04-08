Станом на ранок четверга, 8 квітня, коронавірус в Україні підтвердився ще у 19 419 осіб.

За минулу добу було здійснено 128,4 тис. тестувань.

Госпіталізація знадобилася 5 092 українцям.

Померло від коронавірусу в Україні 35 962 пацієнти, 464 за останню добу.

Одужало від Covid-19 вже 1,38 млн осіб, 10 032 за останню добу.

Загалом з початку пандемії в Україні виявлено 1 803 998 випадків Covid-19.

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за минулу добу виявили у Києві (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) областях.

Щеплення від коронавірусу за останню добу отримали 14 313 українців.

Загальна кількість вакцинованих громадян складає 334 578.

Коронавірус і вакцинація в Україні

Київ – 1 886 випадків/ 1 890 щеплень;

Вінницька область – 604 випадки/ 690 щеплень;

Волинська область – 511 випадків/ 270 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 005 випадків/ 1 530 щеплень;

Донецька область – 1 016 випадків/ 630 щеплень;

Житомирська область – 869 випадків/ 460 щеплень;

Закарпатська – 325 випадків/ 480 щеплень;

Запорізька область – 896 випадків/ 810 щеплень;

Івано-Франківська область – 274 випадки/ 433 щеплення;

Київська область – 976 випадків/ 450 щеплень;

Кіровоградська область – 217 випадків/ 460 щеплень;

Луганська область – 264 випадки/ 310 щеплень;

Львівська область – 1 255 випадків/ 910 щеплень;

Миколаївська область – 353 випадки/ 350 щеплень;

Одеська область – 1 142 випадки/ 650 щеплень;

Полтавська область – 738 випадків/ 620 щеплень;

Рівненська область – 733 випадки/ 410 щеплень;

Сумська область – 560 випадків/ 300 щеплень;

Тернопільська область – 796 випадків/ 470 щеплень;

Харківська область – 1 427 випадків/ 540 щеплень;

Херсонська область – 474 випадки/ 100 щеплень;

Хмельницька область – 1 158 випадків/ 820 щеплень;

Черкаська область – 822 випадки/ 160 щеплень;

Чернівецька область – 413 випадків/ 460 щеплень;

Чернігівська область – 705 випадків/ 110 щеплень.

Коронавірус 7 квітня

Для порівняння, 7 квітня в Україні виявили 15 415 випадків коронавірусу: це на чотири тисячі менше, ніж сьогодні.

Вчора ж Україна опинилася на першому місці в Європі за кількістю летальних випадків через Covid-19.