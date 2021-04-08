В Україні з липня почнуть працювати мобільні бригади психіатричної допомоги

В Україні з 1 липня розпочнуть роботу мобільні бригади з надання психіатричної допомоги. Пацієнт із психіатричними захворюваннями зможе отримувати допомогу вдома після завершення гострого перебігу хвороби.

Про це повідомили у Національній службі здоров’я України.

– У Програмі медичних гарантій-2021 впроваджується новий пакет – Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами. Він почне діяти з 1 липня. За роботу однієї мобільної команди Національна служба здоров’я заплатить медичному закладу 50 535 грн на місяць, – зазначили у службі.

Мобільна мультидисциплінарна команда виїжджатиме до пацієнта і надаватиме йому допомогу за місцем перебування відповідно до індивідуального плану лікування, складеного у співпраці з пацієнтом.

Отримати послуги за цим пакетом людина може з направленням сімейного лікаря або педіатра, з яким підписано декларацію, чи направлення лікаря-психіатра.

Безкоштовні послуги для пацієнта:

психіатричний огляд та допомога;

індивідуальний план лікування і реабілітації – із залученням самого пацієнта або його законного представника;

проведення необхідних психодіагностичних тестів в динаміці;

контроль за станом пацієнта, амбулаторні візити до одужання або стійкої ремісії.

Також медики мобільної бригади зможуть навчити родичів та законних представників хворих з розладами психіки та поведінки технікам самодопомоги та методам психологічної підтримки. Лікарі визначатимуть потребу у фармакотерапії, призначатимуть медикаментозне лікування та за потреби відправлятимуть на стаціонарне лікування або на отримання паліативної допомоги.

До складу команди входитимуть щонайменше чотири людини з переліку: лікар-психіатр або лікар-психіатр дитячий, лікар-психолог або лікар-психотерапевт або психолог, медична сестра, фахівець з соціальної роботи або соціальний працівник.

Крім того, цього року люди з шизофренією, афективними та невротичними розладами, депресією та епілепсією матимуть змогу отримувати у рамках Державної програми реімбурсації, безоплатно або з незначною доплатою, необхідні лікарські засоби. Старт програми заплановано на 1 вересня 2021 року.

Як безкоштовно обстежитися в Україні

Кожен пацієнт, який уклав декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром, має право на безоплатний гарантований державою перелік медичних послуг,

На першому етапі пацієнт безкоштовно може зробити: загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, загальний холестерин, глюкоза крові.

Детальніше про те, як безкоштовно обстежитися в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Національна служба здоров’я України