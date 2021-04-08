В Японії вперше в світі пересадили легені пацієнтці з важкою формою Covid-19

В Японії лікарі Кіотського університету провели першу в світі операцію з пересадки частини легенів пацієнтці, яка перехворіла на коронавірус.

Наприкінці 2020 року жінка важко захворіла на запалення легенів, згодом у неї підтвердився Covid-19.

Медики зазначили, що до неї був підключений також званий апарат екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО): він дублює функції серця і легенів.

Відновлення пошкоджених легенів було неможливим, тому донорами для жінки стали її чоловік та син.

Операція з пересадки частини легенів тривала понад 11 годин. Наразі стан усіх трьох пацієнтів задовільний, жінка зможе відновитися і повернутися до нормального життя вже через три місяці.

Медики прогнозують, що ця операція дала перспективу для порятунку пацієнтів з важкою формою коронавірусної пневмонії.

У В’єтнамі врятували дівчинку, яка випала з 12 поверху

На початку березня у В’єтнамі кур’єр врятував життя 2-річної дівчинки, яка випала з балкона багатоповерхівки.

31-річний чоловік випадково почув крики про допомогу. Перелякані сусіди знімали на відео, як дитина тримається за поручні балкона.

Вже за секунду дівчинка впала, однак дивом кур’єру вдалося її спіймати. Дитина перебуває у лікарні, її життю нічого не загрожує.

Джерело: NHK