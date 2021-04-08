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Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

ЄСПЛ визнав обов’язкові щеплення законними

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі визнав законними обов’язкові щеплення.

вакцинація

Рішення було ухвалене за результатами розгляду скарги чеських батьків, яких оштрафували за відмову вакцинувати дітей.

Звернулися до суду також ті сім’ї, яким не дозволили відвідувати заклади без обов’язкових щеплень.

Згідно з чеським законодавством, діти повинні бути вакцинованою проти дев’яти захворювань, зокрема дифтерії, правцю, коклюшу, гепатиту В та кору.

ЄПЛ встановив, що кожна дитина має бути захищена від серйозних захворювань шляхом вакцинації або колективного імунітету.

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Разом із тим, суд не погодився з тим, що політика охорони здоров’я Чехії порушує восьму статтю Європейської конвенції з прав людини про право на повагу до приватного життя.

– Вакцинація може розглядатися як необхідна в демократичному суспільстві, – йдеться в рішенні суду.

За словами юриста Ніколаса Герв’є, це рішення посилює можливість обов’язкової вакцинації в умовах поточної епідемії Covid-19.

Підтримка вакцинації проти Covid-19

8 квітня лідер Української стратегії Гройсмана Володимир Гройсман закликав усіх політиків підтримати вакцинацію проти Covid-19.

Політик попросив об’єднатися навколо ідеї щеплення та відкинути всі спроби чи плани щодо дискредитації імунізації як такої.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

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