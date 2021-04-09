Навесні, як ніколи, хочеться звільнитися від старого і завести щось нове. І це стосується не тільки вмісту шаф. Усередині нас за зиму накопичилося стільки непотрібного і важкого, що необхідно від нього позбутися зараз же. Домашній детокс у цьому допоможе.

Як краще очистити організм навесні, отримавши при цьому масу вітамінів і задоволення, Фактам ICTV розповіла лікар-терапевт Марина Єріна.

Навчіться, якщо ви ще не вмієте, робити зелені коктейлі. Вони прекрасно очищують організм і одночасно наповнюють його вітамінами та мікроелементами. А бонусом до них ви отримаєте зменшення об’єму талії, блиск у волоссі та очах.

– Готують зелені вітамінні напої із зелені, овочів і фруктів у блендері, – каже лікар. – Від соку їх відрізняє наявність клітковини, яка зазвичай залишається в соковичавлювачці. Саме клітковина вбирає в себе токсини та інший внутрішній мотлох і виводить його.

Що важливо, якщо ви вживатимете зелені коктейлі, вам не доведеться кардинально змінювати своє харчування. Але поступово ви відчуєте різницю між корисною їжею і звичною для вас. І оберете першу.

Унікальність зелених напоїв (смузі) в тому, що вони містять хлорофіл. Дослідження вчених показали, що він оздоровлює всі органи і системи, оберігає клітини від переродження в злоякісні, виводить зайву рідину. Добре на хлорофіл відгукуються щитоподібна і підшлункова залози. Хлорофіл покращує стан при анемії, знижує знервованість. Усе перераховане в результаті добре позначається на імунітеті, що зараз дуже важливо. Отже, це просто фабрика здоров’я в склянці.

З чого готувати зелені смузі. Підійдуть всі листові овочі (салати, шпинат, селера), зелень (кріп, петрушка, кінза), листя смородини і суниці, листя дикорослих трав (подорожник, кульбаба, кислиця, мокриця, конюшина) і, звичайно, фрукти, ягоди та овочі.

Щоб напій був приємним на смак, співвідношення продуктів у ньому має бути таке – 60% фруктів або овочів і 40% зелені.

Складаємо підготовлені інгредієнти в блендер, вмикаємо його. Вжик! І готово!

Якщо смузі вийшов густим, його можна їсти ложкою, а можна додати води або йогурту, щоб розбавити.

Як пити. Починаємо з невеликих порцій – до склянки на день упродовж місяця. І тільки після цього збільшуємо кількість, довівши до 3-4 склянок на день. Можна пити смузі замість вечері або, наприклад, вживати як полуденок.

Найкращі поєднання для смузі “овочі-зелень” або “фрукти-зелень”. Фрукти з овочами не завжди дружать.

Ранньою весною можна використовувати заморожені продукти. А з потеплінням додавайте в напої бадилля моркви, буряка й редису.

Куплені в магазині овочі потрібно вимочити в воді з лимоном. Із них підуть нітрати, а зелень стане свіжішою.

Для ситості в коктейль додають трохи олії: оливкової або горіхової, насіння соняшнику, чіа або кіноа. Можна збагатити напої омега-3, якщо розмолоти насіння льону.

Суперкорисна добавка – проростки, мікрозелень. Можна вкинути в блендер фінік або чорнослив, курагу, підлити кленового або шипшинового сиропу.

Протипоказання

– Перед тим як перейти на зелені смузі, я рекомендую проконсультуватися з лікарем, – радить Марина Єріна. – Наявні хронічні захворювання можуть накласти табу на деякі інгредієнти. Абсолютно протипоказані зелені напої в гострий період захворювань шлунково-кишкового тракту. Обережними з ними варто бути пацієнтам з хворобами нирок.

Рецепт смузі:

Візьміть по жменці листя подорожника, кульбаби, шпинату, петрушки. Додайте жменьку ягід аґрусу або 2 ст. ложки пюре з нього. Збийте в блендері, налийте 100-150 мл чистої води. Напій готовий.

Щоб поповнити запас вітаміну С навесні і флавоноїдов, потрібно правильно готувати напої з шипшини.