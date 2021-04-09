Індійські експерти розслідують випадки згортання крові після використання двох вакцин проти коронавірусу, які застосовують у країні, – Covishield від AstraZeneca та Covaxin від Bharat Biotech International.

На цей крок національний комітет з побічних ефектів після імунізації (AEFI) пішов після того, як європейський та британський регулятори повідомили про можливий зв’язок між вакциною AstraZeneca та деякими рідкісними випадками утворення тромбів.

Станом на 4 квітня ЄС та Велика Британія ввели вакцини приблизно 34 млн людей. У цей час в Індії ця цифра сягає понад 91,1 млн доз: препаратом Covishield щепили понад 83 млн людей (це 90% доз, введених до цього часу), Covaxin – 8,1 млн жителів країни.

Однак поки що індійський комітет AEFI дав остаточні огляди лише 13 випадків серйозних побічних ефектів, тоді як комісія EMA розглянула понад 200 випадків утворення тромбів станом на 4 квітня.

Експерти EMA дослідили, зокрема, п’ять випадків смерті від серцевого нападу після вакцинації серед жителів Індії, віком до 70 років. Однак уряд зауважив, що летальні випадки не були пов’язані з вакциною.

Індійські експерти наголошують, що країна ввела більше доз Covishield, ніж ЄС та Велика Британія разом. Проте наразі існує великий розрив у даних із місцевих рівнів, оскільки в багатьох випадках посмертних досліджень не проводили.

Тромбоз після щеплення проти Covid-19

7 квітня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) повідомило, що тромбоз після щеплення проти Covid-19 препаратом AstraZeneca потрібно вважати вкрай рідкісним побічним ефектом.

Регулятор проаналізував 62 випадки тромбозу синусів твердої мозкової оболонки та 24 випадки тромбозу вісцеральних вен станом на 22 березня, 18 із яких мали летальний результат.

Джерело: mint