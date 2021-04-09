Інфекціоніст Голубовська назвала головні ознаки нових штамів Covid-19

Під впливом нових штамів клінічна картина коронавірусної хвороби постійно змінюється, що впливає на появу нових ознак Covid-19.

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявила головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська.

Вона підкреслила, що за рік пандемії хвороба почала проявлятися більш серйозно, що впливає на ускладнення. Зокрема, Covid-19 став більш стійким і тривалим.

– Ми зіткнулися з абсолютно іншою хворобою, це не та хвороба, яка була минулого року. Радикально змінилася клінічна картина. Вже не йдеться про два тижні, зараз це може тривати до місяця, люди довгий час залишаються киснезалежними.

Серед нових ознак Covid-19 Ольга Голубовська виділила бактеріальні ускладнення та ниркова недостатність.

Окрім цього, зросла кількість важкохворих пацієнтів молодого віку. Цей факт інфекціоніст пов’язує з приходом південноафриканського штаму.

– Захворювання справді “помолодшало, зараз багато дітей в Україні перебувають на ШВЛ-апаратах. У нас відкриваються нові стаціонари для дітей, цього не було ще місяць тому, – додала Ольга Голубовська.

Більше того, офіційно доведено, що британський штам на 65% ускладнює захворювання. У зв’язку з цим до протоколу лікування коронавірусу МОЗ вчергове внесли зміни.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 9 квітня коронавірус в Україні підтвердився ще у 19 676 осіб. Загалом в країні вже 1 823 674 випадки зараження.

Найбільше нових випадків зафіксовано:

Київ (червона зона) – 1 864;

Дніпропетровщина (помаранчева зона) – 1 665;

Львівщина (червона зона) – 1 639;

Київщина (червона зона) – 1 265;

Харківщина (помаранчева зона) – 1 194.

Добовий показник смертності залишається високим: за минулу добу від Covid-ускладнень померло 419 осіб.

У важкому стані до лікарень країни госпіталізували 4 936 осіб. Одужало за минулу добу понад 11,2 тис. пацієнтів.