Covid-19 б’є по всіх системах організму. І серце – не виключення. Практично щодня до кардіологів звертаються люди після коронавірусу, зі скаргами на порушення в роботі серця. Після обстеження часто виявляється, що у них міокардит – запалення міокарду.

Що цікаво, серце страждає як після важкого перебігу, так і після легкої форми коронавірусу, зауважила в розмові з Фактами ICTV лікар-кардіолог клініки Оберіг Тетяна Долина.

Після одужання можуть з’явитися задишка, біль за грудиною, почуття здавленості. Не чекайте погіршення ідіть до лікаря.

– Ми радимо всім, хто переніс хворобу, не зволікати і через 2-3 тижні звернутися до лікаря, щоб обстежити серце, – говорить Тетяна Долина. – Достатньо зробити ЕКГ та УЗД, рідше МРТ серця, і ми побачимо всю картину. Чим раніше ми виявимо зміни у серці, тим скорішим буде одужання.

Реабілітація після коронавірусу проходить індивідуально. Вона може бути довгою, а можна і за два-три тижні повернутися до звичного життя.

При легкому міокардиті достатньо змінити спосіб життя, зменшити навантаження, поберегти себе якийсь час, і стан повертається до норми. Навіть не потрібні медикаменти.

Якщо до хвороби людина активно займалася фітнесом, а зараз дуже багато таких людей, то відновлювати тренування потрібно поступово.

Лікар радить обов’язково виходити на свіже повітря. Два-три дні не бігати, виключити силові тренування. Спочатку лише ходьба. Потім можна поступово переходити на вправи і легкий біг. Тільки так можна відновитись у повній мірі.

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У 20% людей після одужання знаходять перикардит. Запалення перикарду і наявність рідини у серці. Методи обстеження та поради майже такі ж самі, як при міокардиті. Але тут потрібно спостерігати за тим, як швидко розсмоктується рідина. Тому таким людям потрібні іще додаткові обстеження через два – три тижні.

Коронавірус вражає також судини. І чим більше вони вражені атеросклеротичними бляшками, тим важче стан і довше лікування.

Що стосується харчування, то лікарі дають загальні поради, як і завжди. Не їсти смаженого, уникати жирного, виключити продукти перероблені (сосиски, ковбаси), менше солодощів. Більше овочів, фруктів.

Треба враховувати, що коронавірус ще не вивчений достатньо, у лікарів ще немає даних про віддалені наслідки хвороби. Втома і слабкість може переслідувати людину ще довго. Тому, прислухайтеся до свого організму та порад фахівців, і не нехтуйте ними. Тоді ви проживете довге здорове життя.

Якщо симптоми ускладнення продовжуються понад 3 місяці, лікарі говорять про постковідний синдром.