Станом на ранок 9 квітня коронавірус в Києві підтвердився ще у 1 864 осіб. Загалом у столиці виявили 174 267 випадків зараження.
За минулу добу в столиці провели 1 850 щеплень від коронавірусу. Київ перебуває у першій трійці українських регіонів-лідерів за темпами вакцинації.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
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- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.