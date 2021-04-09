Станом на ранок 9 квітня коронавірус в Києві підтвердився ще у 1 864 осіб. Загалом у столиці виявили 174 267 випадків зараження.

За минулу добу в столиці провели 1 850 щеплень від коронавірусу. Київ перебуває у першій трійці українських регіонів-лідерів за темпами вакцинації.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: