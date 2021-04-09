МОЗ очікує погіршення ситуації в Україні, а Туреччина ставить антирекорди за кількістю інфікованих. Факти ICTV дізнались про ці та інші найважливіші новини пандемії за 9 квітня і готові розповісти вам.

Мер Києва Віталій Кличко закликав Кабмін запровадити в Україні загальнонаціональний локдаун.

За словами Кличка, краще потерпіти обмеження, врятувавши тисячі життів.

– Скільки ще людей повинні захворіти та померти, щоб уряд та центральна влада зрозуміли, що потрібні негайні заходи на державному рівні? Інакше країну чекає катастрофа, – обурився міський голова.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прогнозує, що в наступні 10 днів рівень захворюваності стрімко зросте і становитиме 25-30 тис. на добу.

Ймовірне погіршення ситуації він пояснив тим, що країною циркулює британський штам коронавірусу.

Також міністр розповів, що перша поставка препарату Pfizer, у рамках програми COVAX, очікується 14 квітня, а перша партія вакцини, що була закуплена з держбюджету, у травні.

Івано-Франківська область виходить з червоної зони карантину і переходить у жовту.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко і наголосив, що стабілізація на заході України свідчить про те, що для зниження показників захворюваності потрібно три-чотири тижні.

Коронавірус у світі

У Туреччині зафіксовано антирекорд за кількістю інфікувань за день, за минулу добу Covid-19 виявили у 55,9 тис. осіб.

У зв’язку з цим, країну можуть повністю закрити до 12 травня.

У США повний курс щеплень від коронавірусу пройшли 66 млн осіб, за даними Центру контролю захворювань, це п’ята частина всього населення країни.

Першу з двох доз отримали вже 112 млн американців.

Нерівномірний розподіл вакцин світом може становити ризик для відновлення економіки.

Таку думку висловив голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл під час виступу на зустрічі Міжнародного валютного фонду.

– Економічна активність в світі не зможе повністю відновитися до тих пір, поки поширення коронавірусу не буде повсюдно взято під контроль, – заявив Пауелл.

Карантин в Україні

МОЗ оновив перелік карантинних зон і до червоної потрапили цілих 12 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

Херсонська область досі перебуває у жовтій зоні, решта регіонів – у помаранчевій.