У Києві серед дітей почастішали випадки захворювання на коронавірус, більш того – вони частіше потрапляють до лікарень, ніж півроку тому.

Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, є діти, які потребують кисневої підтримки, тобто самі випадки захворювання ускладнилися.

– На жаль, у столиці також зростає смертність від коронавірусу. Як і на початку пандемії, помирають переважно люди похилого віку. Середній вік – 70 років, – розповів Кличко.

Мер повідомив, що серед тих, кому 65+, померли 2 778 хворих, а серед тих, кому було 50-64 роки – 800. Водночас збільшилась кількість летальних випадків й серед людей більш молодого віку – 30-49 років.

– Усього від початку пандемії в столиці померли 2 027 чоловіків та 1 770 жінок. У більшості випадків у померлих була супутня патологія – серцево-судинна, цукровий діабет або надлишкова вага, – наголосив він.

Коронавірус у Києві

Станом на 9 квітня на коронавірус у Києві захворіли ще 1 864 людини – це найбільше по Україні за останню добу. Серед нових хворих – 45 дітей.

За день померли від ускладнень 48 пацієнтів, а одужали – 688.

Окрім того, госпіталізували 156 киян, ще 479 – з підозрою на коронавірус.