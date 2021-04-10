Pfizer/BioNTech попросили США дозволити застосування Covid-вакцини для дітей

Компанії Pfizer/BioNTech звернулися до американського медичного регулятора, щоб той дозволив використання вакцини від коронавірусу для підлітків.

Про це компанія Pfizer написала на своїй сторінці у Twitter.

– Сьогодні ми разом з BioNTech направили запит у FDA, щоб розширити екстрене використання нашої вакцини від Covid-19 на підлітків від 12 до 15 років, – йдеться у повідомленні.

Окрім цього компанія планує запросити аналогічні рішення від інших регулюючих органів по всьому світу в найближчі дні.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання угоди з керівництвом американської фармацевтичної компанії Pfizer.

Відповідно до неї, протягом 2021 року Україна отримає 10 млн доз вакцини Pfizer.

Все, що треба знати про вакцину проти коронавірусу від Pfizer, читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Pfizer