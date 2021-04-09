В Україні ситуація з коронавірусом залишається складною. Так, серед країн Європи Україна займає друге місце за кількістю виявлених випадків Covid-19 та смертністю за добу.

Про це свідчать дані сервісу Worldometers. Станом на 17.00, 9 квітня, лідерами серед країн Європи за кількістю нових зафіксованих випадків та смертністю за добу є Польща – 28 487 (768 смертей), Україна – 19 676 (419 смертей) та Російська Федерація – 9 150 (402 смерті).

Серед 213 країн Україна займає четверте місце за кількістю виявлених випадків Covid-19 за добу. У трійці антилідерів – Індія (35 517), Польща та Іран (22 478).

За весь час пандемії у світі зареєстрували 134,7 млн випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, які викликав Covid-19, померли 2,9 млн людей.

Активних випадків за 9 квітня у світі – понад 23 млн, із них серйозні або критичні – понад 100 тис. Водночас одужали – 108,4 млн.

8 квітня Україна також увійшла у трійку країн Європи з найбільшою кількістю смертей та виявлених випадків інфікування Covid-19.

Карантин в Україні

Станом на 9 квітня 2021 року дванадцяти областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

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