У США тестують вакцину від Covid-19 у вигляді таблеток

У Сполучених Штатах Америки досліджують ефективність вакцини від коронавірусу у вигляді таблеток.

Випробування проводять експерти Дослідницького інституту Чан Сун-Шіонг в Ель-Сегундо у штаті Каліфорнія. У дослідженні беруть участь здорові дорослі люди віком до 55 років, які не вагітні і не хворіли на коронавірус.

– Отримання препарату, який стійкий у кімнатній температурі і може бути таблеткою, змінює життя, — сказала експерт Тара Сірі.

Оральна вакцина є частиною експериментального протоколу, що тестується на здорових добровольцях. Але науковці поки що не знають, чи можуть самі лише таблетки запобігти передачі, тому тестують чотири різних підходи. Тобто деякі добровольці отримують ін’єкцію, а деякі ні, а решті вводять вакцини і двічі дають таблетки.

Препарат, який тестують науковці, має вигляд капсули. Наявні вакцини допомагають створювати антитіла до білка-шипа на поверхні коронавірусу, Т-клітинна вакцина ImmunityBio націлена на ядро вірусу — частину, яка, за словами вчених, менш схильна до мутацій.

– Цінність цього в тому, що ми генеруємо Т-клітини-вбивці, — сказав засновник і виконавчий голова ImmunityBio доктор Патрік Сун-Шіонг.

Науковці хочуть створити довгостроковий захист від вірусу, генеруючи як Т-клітини-вбивці, так і антитіла. Сун-Шіонг стверджує, що вони опираються на досвід SARS-COV-1 у 2003 році, що у людей, які заразилися, потім з’явилися Т-клітини, які зберігалися протягом 17 років.

Що стосується перорального вживання вакцини, справа не тільки в тому, щоб уникнути уколу. Сун-Шіонг вважає, що комбінація цих двох чинників може стати кращим захистом. Ін’єкція зможе розвинути Т-клітини в організмі, а таблетка забезпечить захисти слизових оболонок, кишківника, носа та рота.

Вакцина-спрей від Covid-19

У лютому цього року стало відомо, що індійська фармацевтична компанія Bharat Biotech виготовила вакцину від коронавірусної інфекції у спреї, що не потребуватиме уколів або інших болісних маніпуляцій.

Компанія набере 75 добровольців, на яких випробують спрей. Якщо все пройде успішно, то він зможе забезпечити імунітет для великої кількості населення за дуже короткий термін.

Детальніше про спрей від Bharat Biotech читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CBS