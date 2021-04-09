У США тимчасово зачинили два центри вакцинації через те, що у декілька громадян відчули несприятливі наслідки після щеплення проти коронавірусу препаратом Johnson&Johnson.

У штаті Північна Кароліна побічні реакції після вакцини зафіксували у 18 людей, а центр зачинили 8 квітня. Чотирьох з них госпіталізували для обстеження. Всього в центрі отримали щеплення понад 2,3 тис. осіб.

В Колорадо роботу центру вакцинації призупинили ще 7 квітня. Там побічні реакції виявили у 11 людей, двоє потрапили до лікарні. Несприятливі наслідки після вакцинації виявили лише у 0,62% людей. Серед побічних реакцій на вакцину Johnson&Johnson були нудота та запаморочення.

Представник Johnson&Johnson заявив, що компанія ретельно розглядає будь-які повідомлення про побічні реакції у людей, які отримали їх вакцину.

Рішення про тимчасове закриття регіональне МОЗ прийняло після консультацій з компанією Johnson&Johnson.

За даними Центру США з контролю і профілактики захворювань, близько 66 млн осіб в США повністю щеплена від коронавірусу.

Вакцина Johnson & Johnson

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує вакцину компанії Johnson&Johnson у країнах, де поширюються мутовані штами коронавірусу.

Також організація рекомендувала препарат для екстреного застосування у всіх країнах і для програми COVAX. Згідно з аналізом, ефективність вакцини Johnson&Johnson через 14 днів після введення однієї дози вакцини становить 66,9% та 66,1% – через 28 днів.

Детальніше про вакцину Johnson&Johnson читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Wall Street Journal