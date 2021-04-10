У ВООЗ рекомендують не змішувати різні типи вакцин від Covid-19

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує не змішувати різні типи вакцин проти коронавірусу. Таке рішення в ВООЗ оголосили з тієї причини, що ще немає інформації про наслідки вакцинації одночасно різними препаратами.

Про це заявив директор департаменту ВООЗ з регулювання і прекваліфікації Рожеріо Пінто де Са Гаспар. За його словами, зараз немає доступних даних, щоб рекомендувати змішування вакцин.

Вакцини проти коронавірусу від фармацевтичних компаній Pfizer та Moderna виготовляють на основі мРНК. Така вакцина доставляє в клітини організму певний набір матричної рибонуклеїнової кислоти, спонукаючи синтезувати специфічний білок, на який імунна система повинна дати відповідь.

AstraZeneca випускає векторний препарат – безпечний вірус доставляє білки відповідного мікроорганізму, завдяки чому вакцина здатна активувати імунну відповідь, не викликаючи хвороби.

CoronaVac – інактивована вакцина. Для створення такого препарату використовують хвороботворні мікроорганізми, які інактивують (вбивають) за допомогою хімічних реагентів, тепла або радіації.

Вакцина від Covid-19 у вигляді таблеток

У США проводять дослідження щодо ефективності вакцини від коронавірусу у вигляді таблеток. Таку форму препарату тестують на здорових добровольцях у віці до 55 років.

Однак фахівці поки не знають, чи можуть таблетки запобігти передачі небезпечного вірусу. Планується, що таблетка проти коронавірусу зможе забезпечити захист слизових оболонок, кишечника, носа та рота.