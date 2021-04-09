Станом на 8 квітня Україна увійшла у трійку країн Європи з найбільшою кількістю смертей та виявлених випадків інфікування Covid-19.

Про це свідчать дані сервісу Worldometers. Перше місце серед країн Європи за кількістю нових зафіксованих випадків Covid-19 посіла Польща – 27 887, друге – Німеччина – 24 257, третє місце Україна – 19 419.

Водночас до трійки лідерів за смертністю від коронавірусу за добу в Європі увійшла Польща (954), Італія (487) та Україна (464).

Крім того, до першої п’ятірки країн світу з найбільшою кількістю нових хворих належить Індія (131 893), Бразилія (89 293), США (80 161), Туреччина (55 941) та Польща (27 887). Україна знаходиться на дев’ятому місці у світі – між Іраном (22 586) та Італією (17 221).

Активних випадків за 8 квітня у світі – понад 23 млн, із них серйозні або критичні – понад 100 тис. Водночас одужали – 108,3 млн.











Україна увійшла в трійку лідерів Європи за поширенням Covid-19 за добу / 3 фотографии

Коронавірус в Україні

Станом на 9 квітня в Україні зафіксували 19 676 нових випадків коронавірусної хвороби. За добу померло 419 людей, а одужали – 11 221.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.

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