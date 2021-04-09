Станом на 9 квітня в Україні зафіксовано 19 676 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 751 дитина та 552 медпрацівники.

Протягом минулої доби:

госпіталізовано – 4 936 осіб;

померло – 419 ;

; одужало – 11 221;

здійснено тестувань за добу – 119 369 (зокрема методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 823 674 особи;

одужало – 1 395 104 особи;

померло – 36 381;

проведено ПЛР-тестувань – 8 568 004.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.

Станом на 9 квітня в Україні щеплено проти Covid-19 18 569 людей. Загалом від початку кампанії вакцинували 353 147 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1 864 випадки/1 850 щеплень;

Вінницька область – 640 випадків/ 670 щеплень;

Волинська область – 448 випадків/ 560 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 665 випадків/ 1 990 щеплень;

Донецька область – 1 146 випадків/ 510 щеплень;

Житомирська область – 647 випадків/ 840 щеплень;

Закарпатська – 236 випадків/ 580 щеплень;

Запорізька область – 823 випадки/ 650 щеплень;

Івано-Франківська область – 231 випадок/ 549 щеплень;

Київська область – 1 265 випадків/ 1 970 щеплень;

Кіровоградська область – 207 випадків/ 680 щеплень;

Луганська область – 226 випадків/ 350 щеплень;

Львівська область – 1 639 випадків/ 1 540 щеплень;

Миколаївська область – 372 випадки/ 180 щеплень;

Одеська область – 1 194 випадки/ 710 щеплень;

Полтавська область – 848 випадків/ 730 щеплень;

Рівненська область – 557 випадків/ 580 щеплень;

Сумська область – 820 випадків/ 360 щеплень;

Тернопільська область – 373 випадки/ 490 щеплень;

Харківська область – 1 194 випадки/ 550 щеплень;

Херсонська область – 317 випадків/ 300 щеплень;

Хмельницька область – 1 094 випадки/ 1 050 щеплень;

Черкаська область – 834 випадки/ 180 щеплень;

Чернівецька область – 377 випадків/ 560 щеплень;

Чернігівська область – 659 випадків/ 140 щеплень.

Щеплення проводилось 145 мобільними бригадами з імунізації та 848 пунктами щеплення.

До листа очікування вакцинації від коронавірусу записались 431 025 людей.

Коронавірус в Україні

Станом на 8 квітня Україна увійшла до трійки лідерів країн у Європі за кількістю виявлених випадків інфікування коронавірусом за добу, а також посіла друге місце за смертністю від Covid-19.

Найбільшу кількість випадків інфікувань та смертей від Covid-19 серед країн Європи зафіксували у Польщі – 27 887 (954 смерті), на другому місці Україна – 19 419 (464 смерті), а на третьому – Російська Федерація – 8 672 (365 смертей).

За загальною кількістю випадків, зареєстрованих за час пандемії, Україна на 16-му місці у світі та восьма в Європі (1,8 млн випадків).

7 квітня Україна посіла перше місце у Європі за кількістю виявлених випадків інфікувань Covid-19.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте в матеріалі Фактів ICTV.