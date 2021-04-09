Пацієнтам, які мають підозру на Covid-19 чи мають легкий перебіг хвороби, заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою.

Такі зміни до протоколу лікування коронавірусу затвердило міністерство охорони здоров’я України.

– Пацієнтам із середньо-тяжким перебігом Covid-19 заборонено призначати антибіотики без обґрунтованої клінічної підозри або підтвердження наявності бактеріальної інфекції, – повідомила під час брифінгу перший заступник міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.

Для лікування пацієнтів із критичним перебігом коронавірусу додали препарат Тоцилізумаб.

– Також змінено режими дозування для пацієнтів із тяжким та критичним перебігом коронавірусу. Тепер рекомендована дозу Тоцилізумабу становитиме 8 мг/кг одноразово. Раніше вводили двічі по 400 мг, – зауважила Ірина Садов’як.

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Також протоколом передбачено, що в разі прогресування дихальної недостатності та лабораторних ознак запалення можуть бути розглянуті вищі дози системних кортикостероїдів.

Зміни до протоколу лікування внесли на підставі результатів дослідження та рекомендації Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США та Національної служби здоров’я Великої Британії.

Із часу створення першої версії протоколу 2 квітня 2020 року це вже сьоме оновлення підходів лікування Covid-19.

Коронавірус в Україні

Станом на 9 квітня в Україні зафіксовано 19 676 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіла 751 дитина та 552 медпрацівники. За весь час пандемії Covid-19 виявили в 1 823 674 людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.

Детальніше про статистику коронавірус в Україні читайте в матеріалі Фактів ICTV.