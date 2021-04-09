В Україні зменшилася кількість випадків інфекційних захворювань у січні-лютому 2021 року, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Так, утричі знизилася кількість випадків гастроентероколітів і харчової токсикоінфекції (ХТІ), також кількість випадків ротавірусного ентериту зменшилася у 2,1 раза, сальмонельозних інфекцій — у 2,6 раза, шигельозу — у 2,9 раза, вірусних гепатитів — у 2,3 раза.

Захворюваність на кашлюк зменшилася у 50 разів – за перші два місяці 2021 року виявили 13 випадків порівняно зі 638 за аналогічний період 2020 року.

Також знизилась захворюваність на кір (у 64 рази) – за січень-лютий цього року виявили три випадки хвороби, а минулого року в цей період – 197.

Захворюваність на педикульоз і фтиріоз знизилася у 2,7 раза — зі 2469 випадків у січні-лютому 2020 року до 879 за той самий період у 2021 році. Однаково з минулим роком виявлено по п’ять випадків малярії та по чотири гемофільної інфекції.

У ЦГЗ зазначили, що в Україні не виявили жодного випадку холери, черевного тифу, паратифів, туляремії, бруцельозу, сибірської виразки, дифтерії, орнітозу, гострого поліомієліту, сказу, кліщового енцефаліту, вірусних і геморагічних гарячок.

Крім того, у 2020 році захворюваність на інфекційні недуги зменшилася порівняно з 2019 роком. За винятком трьох випадків туляремії серед дорослих (у Херсонській і Сумській областях) та одного випадку сибірської виразки (Одеська область).

Проте у 2020 році залишилася захворюваність на: кліщовий вірусний енцефаліт, сказ, черевний тиф і паратифи.

Також в Україні знизилася захворюваність на туберкульоз майже на 30%. У 2020 році на туберкульоз захворіло 17 593 українці (враховуючи рецидиви). Це на 29,8% менше, ніж у 2019 році, тоді хворобу діагностували у 25 237 пацієнтів.