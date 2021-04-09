В Україні вперше доставили людину до лікарні гелікоптером. Першою пацієнткою стала 78-річна жителька міста Турка Львівської області, її доправили авіацією до лікарні Львову за 75 хвилин.

Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

За цей час гелікоптер подолав 170 км. Якби пацієнтку перевозили автомобілем, на це довелося б витратити 3,5 год. У 78-річної жінки діагностували гостре порушенням мозкового кровообігу, а потім у лікарні підтвердили інсульт.















Вперше в Україні: на Львівщині пацієнтку доправили до лікарні гелікоптером / 4 фотографии

На Львівщині хвору везли на санях

У лютому у Львівській області медики везли пацієнтку з інфарктом на санях. Швидка не змогла доїхати до її будинку через снігові замети.

Фельдшер, яка прибула на виклик, попросила про допомогу у колег – ті взяли сани та довезли жінку.