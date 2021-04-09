Використання відомчих лікарень для Covid-хворих – Київ звернувся до Кабміну

Київрада звернулася до уряду та Міністерства охорони здоров’я з проханням дозволити використовувати всі відомчі лікарні Києва для розміщення пацієнтів з Covid-19.

Таке звернення Київрада ухвалила на засіданні 8 квітня, повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

– Це більше 10 тис. ліжок, які місту конче потрібні, – зазначив він.

За його словами, медикаментів і засобів захисту всім вистачає, але місця в лікарнях закінчуються.

У деяких медустановах заповнюваність сягнула 100%, в інших – вже 110%.

– З такою динамікою у нас вже майже критична ситуація з ліжками – більше 600-700 госпіталізованих щодня, – додав Кличко.

За останню добу до лікарень Києва госпіталізовано 189 пацієнтів з Covid-19, ще 358 – з підозрою на коронавірус та пневмонію.

Серед 1 886 нових хворих найбільше жінок, яким від 18 до 96 років. Таких 1 094. Захворіли також 744 чоловіки – від 18 до 88 років.

Окрім того, коронавірус виявили у 25 дівчаток, яким від 1 до 17 років, та у 23 хлопчиків – від 7 місяців до 16 років.