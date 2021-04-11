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Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

200 тис. флаконів вакцини CoronaVac готують до розвезення по Україні

На склад логістичної компанії доставили 200 тис. флаконів вакцини проти коронавірусу CoronaVac компанії Sinovac Biotech.

вакцина CoronaVac

Це – частина першої партії вакцин із замовлених 1 913 316.

Препарат пройде візуальний огляд. Крім того, компанія перевірить товарно-супровідні документи та кількість вакцин.

Розвозити її до регіонів почнуть у понеділок, 12 квітня. Транспортуватимуть препарат у спеціальних контейнерах, щоб забезпечити холодовий ланцюг на кожному етапі маршруту.

Перевозити та зберігати вакцину можна при температурі 2-8°C. Також її потрібно захищати від потрапляння сонячного світла.

Термін придатності CoronaVac становить 24 місяці.

  • вакцина CoronaVac
  • вакцина CoronaVac
  • вакцина CoronaVac
  • вакцина CoronaVac
  • вакцина CoronaVac
  • вакцина CoronaVac
  • вакцина CoronaVac
  • вакцина CoronaVac
  • вакцина CoronaVac
  • вакцина CoronaVac
200 тис. флаконів вакцини CoronaVac готують до розвезення по Україні / 5 фотографий

Прибуття вакцини CoronaVac до України

25 березня до України прибула вакцина CoronaVac. Перша партія китайського препарату від фармацевтичної компанії Sinovac налічувала 215 тис. доз.

Він уже розфасований у шприц, що розрахований лише на одну людину. За попередніми даними, одна доза вакцини коштувала 504 грн.

Джерело: ДП Медичні закупівлі

Фото: ДП Медичні закупівлі

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