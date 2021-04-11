На склад логістичної компанії доставили 200 тис. флаконів вакцини проти коронавірусу CoronaVac компанії Sinovac Biotech.
Це – частина першої партії вакцин із замовлених 1 913 316.
Препарат пройде візуальний огляд. Крім того, компанія перевірить товарно-супровідні документи та кількість вакцин.
Розвозити її до регіонів почнуть у понеділок, 12 квітня. Транспортуватимуть препарат у спеціальних контейнерах, щоб забезпечити холодовий ланцюг на кожному етапі маршруту.
Перевозити та зберігати вакцину можна при температурі 2-8°C. Також її потрібно захищати від потрапляння сонячного світла.
Термін придатності CoronaVac становить 24 місяці.
Прибуття вакцини CoronaVac до України
25 березня до України прибула вакцина CoronaVac. Перша партія китайського препарату від фармацевтичної компанії Sinovac налічувала 215 тис. доз.
Він уже розфасований у шприц, що розрахований лише на одну людину. За попередніми даними, одна доза вакцини коштувала 504 грн.
Джерело: ДП Медичні закупівлі
Фото: ДП Медичні закупівлі