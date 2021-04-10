Станом на ранок 10 квітня коронавірус в Києві підтвердився ще у 1 605 осіб. Загалом у столиці виявили 175 872 випадки зараження.

Захворіли:

922 жінки віком від 18 до 95 років;

607 чоловіків віком від 18 до 93 років;

45 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 31 хлопчик від 8 місяців до 17 років.

За добу підтвердили 51 летальний випадок від вірусу – загалом 3 848. Подолати хворобу вдалося 695 киянам, загалом – 110 832.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (304), Деснянському (250) та Дніпровському (233).

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: