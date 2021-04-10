PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

1 605 за добу: Київ лідирує за кількістю нових випадків Covid-19

Станом на ранок 10 квітня коронавірус в Києві підтвердився ще у 1 605 осіб. Загалом у столиці виявили 175 872 випадки зараження.

женщина в маске

Захворіли: 

  • 922 жінки віком від 18 до 95 років;
  • 607 чоловіків віком від 18 до 93 років;
  • 45 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 31 хлопчик від 8 місяців до 17 років.

За добу підтвердили 51 летальний випадок від вірусу – загалом 3 848. Подолати хворобу вдалося 695 киянам, загалом – 110 832.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (304), Деснянському (250) та Дніпровському (233).

Читайте
В Україні менше нових хворих на Covid-19, але рівень госпіталізацій високий

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

    • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
    • дотримуватися дистанції в людних місцях;
    • не торкатися руками обличчя;
    • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
    • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: Pixabay

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка